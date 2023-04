Koľko usporíte vďaka fotovoltike?

Bratislava 3. apríla (OTS) - Šetrite vďaka fotovoltike nielen vaše financie, ale i životné prostredie. Slnko a fotovoltické panely vám zabezpečia dodávky elektrickej energie nezávisle od distribučnej siete.



Ako často uvažujete nad tým koľko energie miniete na bežnú prevádzku vašej domácnosti? Väčšina ľudí sa nad tým zamyslí až vtedy, keď drží v ruke faktúru. A tá vysoká suma nepoteší nikoho. Ceny elektriny a plynu sú vysoké a z rodinného rozpočtu ukrajujú nemalú čiastku.



Najviac minú domácnosti na vykurovanie, hneď za ním je ohrev teplej vody a nasleduje spotreba elektrickej energie na prevádzku všetkých spotrebičov vrátane osvetlenia. Určite pomôže, ak nakúpite úsporné žiarovky. Spotrebiče, ktoré práve nepoužívate necháte vypnuté a odpojíte zo siete a poctivo zhasnete svetlo v každej miestnosti po tom, ako ju opustíte.



Ak však chcete naozaj šetriť a to nielen vaše financie, ale i životné prostredie, ideálnou voľbou je fotovoltika. Slnko a fotovoltické panely vám zabezpečia dodávky elektrickej energie nezávisle od distribučnej siete. Práve čiastočná energetická sebestačnosť je jednou z výhod solárnej energie. Hoci fotovoltika znamená určitú počiatočnú investíciu, je dôležité myslieť na to, že v budúcnosti sa vám tieto finančné prostriedky niekoľkonásobne vrátia. Slnečná energia je úplne zadarmo. Využite ju a ušetríte nemalú čiastku.



Môžete ušetriť až polovicu nákladov na elektrinu



Aj keď v praxi nie je možné dosiahnuť sto percentné využitie elektriny vyprodukovanej fotovoltikou, vďaka Virtuálnej batérii od ZSE dokážete šetriť aj tak. Elektrinu, ktorú vyrobia fotovoltické panely a vy ju nestihnete spotrebovať, si môžete uložiť na neskoršie použitie. Fotovoltické panely vyrábajú najviac elektriny v letných mesiacoch počas dňa. Môžete byť na dovolenke, v práci, deti na prázdninách a vyrobenú elektrinu neužijete. Vďaka Virtuálnej batérii neodtečie len tak do siete. Využijete ju večer, počas upršaných dní alebo v zime, kedy máte väčšiu spotrebu elektriny, ale fotovoltika nevyrobí dostatok na jej pokrytie.



„Fotovoltika je dobrou investíciou najmä pre tie domácnosti, ktoré majú vysokú spotrebu elektriny a vedia využiť vyrobenú elektrinu z fotovoltiky v priebehu slnečných dní. Aj vysoké ceny elektriny hrajú do karát všetkým záujemcom o fotovoltiku. Pri optimálne navrhnutej fotovoltickej elektrárni a s využitím Virtuálnej batérie od ZSE môžete ročne ušetriť až 50 % nákladov na elektrinu a počiatočné náklady sa vám vrátia približne o 7 rokov,“ hovorí odborník na fotovoltiku zo ZSE, Erik Chabreček.



Bežná slovenské rodina, ktorá žije v dome a elektrinu používa na varenie, vykurovanie aj ohrev vody zaplatí na poplatkoch približne 1 200 EUR, to je o takmer tridsať eur viac ako pred rokom. Spotreba takejto domácnosti sa pohybuje na úrovni 8,7 megawatthodín ročne.



„Pri riešení ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp, ktoré obsahuje desať fotovoltických panelov môže takáto domácnosť s využitím služby Virtuálna batéria dosiahnuť ročnú úsporu až 799 eur,“ hovorí Erik Chabreček.



Fotovoltika s inštalovaným výkonom 1 kWp vyrobí v našich zemepisných šírkach približne 1 200 kWh elektriny. Vyššie spomenuté fotovoltické riešenie od ZSE s desiatimi fotovoltickými panelmi tak vyrobí približne 4 800 kWh elektrickej energie za rok. V mesiacoch júl a august je to asi 750 kWh za mesiac. Pri mesačnej spotrebe zhruba 208 kWh to znamená, že si v letných mesiacoch dokážete bezproblémovo pokryť spotrebu elektrickej energie z vlastných zdrojov a niečo si aj odložiť.



Fotovoltiku inštalujte na južnú stranu. Aj v Hurbanove, aj v Námestove



Množstvo vyrobenej elektriny sa samozrejme odvíja od geografickej polohy, orientácie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok. Aj napriek tomu, že sa intenzita slnečného žiarenia počas roka mení, elektrinu vám bude fotovoltaický panel vyrábať celoročne.



Maximum slnečného žiarenia na Slovensku zaznamenávame v júli, minimum na prelome decembra a januára. Hoci sa to nezdá, rozdiel v získavaní slnečnej energie je medzi južnými a severnými regiónmi Slovenska len desať až pätnásť percent ročne. Na výkon fotovoltických panelov má teda geografická poloha len minimálny vplyv.



„Fotovoltické panely je vhodné inštalovať na rodinné domy prakticky na celom území Slovenska bez ohľadu na to, či žijete na juhu, Orave alebo na Kysuciach. Zároveň platí, že pri nízkych vonkajších teplotách a dostatočnom slnečnom svite panely vyrábajú viac ako v teplejšom prostredí. To znamená, že efektivita fotovoltických panelov je takmer rovnaká na juhu ako aj na severe Slovenska,“ dopĺňa Erik Chabreček zo ZSE.



Orientácia na svetové strany je pri inštalovaní fotovoltických panelov kľúčová. Najvhodnejšie je umiestniť panely na južnú stranu strechy. Do úvahy prichádza aj juhozápad alebo juhovýchod. Tak bude vaša fotovoltiky vyrábať elektrinu po celý deň. Dokonca o 20 percent účinnejšie ako pri západnej či východnej orientácii strechy. Solárne panely smerované na východ môžu vyrábať elektrinu len ráno. Ak sú otočené na západ, zachytávajú len posledné slnečné lúče. Inštalácii panelov na severnú stranu sa vyvarujte.



Hlavné výhody fotovoltiky



To, že vám fotovoltika ušetrí značnú časť vášho rodinného rozpočtu je výhoda číslo jedna. Okrem toho chránite výrobou elektriny z obnoviteľného zdroja aj životné prostredie. To je v čase klimatickej krízy veľké plus. Treba povedať, že zásoby fosílnych palív nie sú nevyčerpateľné, geopolitická situácia je v poslednom roku veľmi zložitá a je predpoklad, že nateraz stabilizované ceny energií porastú. S fotovoltikou si môžete zabezpečiť bezpečnú a stabilnú budúcnosť.



S fotovoltikou od ZSE získate okrem vlastnej elektriny hneď niekoľko výhod.

- Bezpečnú a kvalitnú montáž fotovoltických panelov. Všetky nutné stavebné úpravy, ktoré sa týkajú prepojenia fotovoltických panelov s ďalšími komponentami sú zahrnuté v cene.

- Garantovaný objem vyrobenej elektriny bez ohľadu na počasie. Optimizéry výkonu, ktoré sú osadené na každom paneli zvlášť maximalizujú celkovú ročnú výrobu elektriny zo systému. Každý panel tak pracuje samostatne s maximálnym výkonom za akéhokoľvek počasia. Ak vaša fotovoltika nevyrobí predpokladané množstvo elektriny, ZSE vám chýbajúci objem doplní pri vyúčtovaní prostredníctvom Virtuálnej batérie.

- Monitoring fotovoltiky na diaľku. Riešenie ZSE Fotovolt je možné monitorovať prostredníctvom bezplatnej aplikácie vo vašom počítači, tablete alebo smarfóne. Vidíte tak aktuálne množstvo vyrobenej a spotrebovanej elektrickej energie. Umožňuje taktiež historické porovnávanie údajov o výkone a výrobe elektriny.

- Každé riešenie ZSE Fotovolt je možné pripojiť na Virtuálnu batériu. Prebytok elektriny vyrobený počas dňa si v nej môžete uložiť na neskoršie použitie. Elektrinu vám ZSE vráti v čase, keď ju budete skutočne potrebovať.

- Fotovoltika bez starosti. ZSE vám kompletne zabezpečí prípravu a dodanie fotovoltiky na mieru. Pomôže s vybavením finančného príspevku Zelená domácnostiam III a zabezpečí aj administratívu ohľadom zapojenia fotovoltiky do distribučnej sústavy.