Kollár: Ak niekto chce zarobiť na pandemickej pomoci, je to hyenizmus

Bratislava 21. októbra (TASR) – Ak sa niekto snaží zarobiť ešte aj na pandemickej pomoci, je to hyenizmus. Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár tak reagoval na zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK), podľa ktorých mal štát milióny eur z pandemickej pomoci poslať cez pezinský úrad práce schránkovým firmám.



Kollár skonštatoval, že v prípade, ak tam je nejaké podozrenie, mali by okamžite začať konať orgány činné v trestnom konaní. Myslí si, že je nezmysel, aby za to prevzal zodpovednosť minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "Lebo úrad práce má svojho riaditeľa, takže v prvom rade je ten zodpovedný," podotkol. Zároveň však dodal, že nie je možné ručiť za správanie každého jedného človeka.



Úrad práce v Pezinku mal podľa zistení ICJK medzi júnom a augustom tohto roka vyplatiť 24 miliónov eur podozrivým firmám, ktoré si nezakladajú účtovné závierky, nie je zrejmé, či a koľko majú zamestnancov a viaceré z nich majú aj dlhy na daniach.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v spoločnom vyhlásení s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) uviedlo, že všetci žiadatelia o príspevky z projektu Prvá pomoc podpisujú čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú správnosť uvedených údajov. Nie je podľa nich fyzicky možné overiť detaily každej formálne správne vyplnenej žiadosti s podpísaným čestným vyhlásením pred vyplatením pomoci.