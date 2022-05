Kollár: Máme pripravených investorov, ktorí budú stavať nájomné byty

Bratislava 25. mája (TASR) – Viacerí veľkí investori sú už pripravení na Slovensku začať stavať nájomné byty. Rakúsky investor už prisľúbil vláde, že s 500 miliónmi eur postaví prvé nájomné byty. V stredu po schválení zákona o štátnej podpore nájomného bývania v Národnej rade (NR) SR to vyhlásil predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár.



"Máme pripravených veľkých investorov, ktorých sme priviedli aj na vládu," skonštatoval Kollár. Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) doplnil, že sú "rozrokovaní" ďalší traja investori zo Švédska, Holandska a Českej republiky, pri ktorých ide o podobné sumy ako v prípade rakúskeho investora.



Holý priblížil, že teraz bude nasledovať založenie agentúry, ktorá spustí všetky procesné záležitosti, vznikne akási cenová mapa, ktorá bude stanovovať "zastropované" ceny nájomného v jednotlivých regiónoch, čo pravdepodobne bude až na úrovni okresov. Vytvoria sa tiež kvalifikačné kritériá, kto sa môže kvalifikovať do týchto bytov.



Tento projekt je podľa Holého určený pre tých, ktorí "nie sú na tom tak zle", aby spĺňali kritériá Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ale zároveň hypotéka alebo komerčné nájomné je pre nich neprimerane veľkou záťažou. Dodal tiež, že vznikne niečo ako rezervačný portál, kde sa jednotlivé ponuky bytov budú postupne zverejňovať.



Návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania v stredu schválil parlament. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Návrh zákona má riešiť aktuálny problém v oblasti bývania na Slovensku, a to je fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva.