Kollár: Po zmene stavebného zákona spustíme výstavbu nájomných bytov

Bratislava 7. októbra (TASR) – Vládna koalícia pracuje na zmene stavebného zákona, je to totiž jedna z dvoch dôležitých legislatívnych úprav, ktoré treba prijať na to, aby sa mohla začať masívna výstavba štátnych nájomných bytov. Ďalšiu z dvojice nevyhnutných legislatívnych zmien tvorí v utorok (6. 10.) predstavený vládny návrh zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kolár (Sme rodina) na sociálnej sieti.



"Štátne nájomné byty sa dostali aj do programového vyhlásenia vlády a my tento sľub splníme. Ale aby sme ho mohli začať plniť, potrebujeme zmeniť stavebný zákon a zákon o verejnom obstarávaní," uviedol Kollár s tým, že toto je jeho odpoveď na to, keď sa ho ľudia pýtajú, ako je na tom výstavba štátnych nájomných bytov. Ako deklaruje, okamžite ako sa tieto dve legislatívne zmeny prijmú, štát spustí tento systém a začne s masívnou výstavbou.



"Z môjho pohľadu je to veľmi dôležitá zmena a veľmi dôležitý krok našej vlády k tomu, aby sme dopomohli ľuďom k prístupu k lacnému bývaniu, k tým nájomným bytom, ktoré by mali byť okolo 200 – 300 eur," zdôraznil Kollár s tým, že v tomto období je obzvlášť dôležité ľuďom pomôcť, keďže sa nachádzame v čase ekonomickej krízy. "Developeri tlačia ceny štvorcového metra do astronomických výšin a ľudia si to už prakticky nemôžu dovoliť. Aj tým, že sa teraz platy znižujú, veľmi veľa podnikov prepúšťa alebo znižuje platy o 10 alebo 20 percent. Tí ľudia nebudú mať z čoho bývať a nebudú sa môcť zadlžiť na 30 rokov v banke a splácať nejaké drahé hypotéky," dodal Kollár s tým, že keďže dal svoje slovo, sľub naplní.



Ako v utorok informoval premiér Igor Matovič (OĽANO) s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina), novelu zákona, ktorá má spôsobiť "revolúciu" verejného obstarávania, by chcela vláda prerokovať v decembri tohto roka. Plán je, že nová úprava by mala platiť od augusta 2021. "Návrh by mohol prejsť druhým čítaním v parlamente niekedy vo februári budúceho roka," myslí si Holý. Novela má priniesť transparentnosť a zrýchlenie verejného obstarávania a zároveň aj znížiť byrokraciu.