Kollár:Pracovná skupina má pripraviť možnosti skvalitnenia stravovania

Bratislava 22. júna (TASR) - Návrhy možností, ako by lokálni výrobcovia mohli zásobovať zdravými potravinami školy, nemocnice a domovy sociálnych služieb (DSS), by mala počas najbližších mesiacov pripraviť pracovná skupina. Jej vznik oznámil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO), ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) a poslancom Patrickom Linhartom (Sme rodina).



"Na ministerstve pôdohospodárstva máme rozpracovanú stratégiu lokálnych odbytových vertikál. Chceme na pôdoryse tzv. zeleného obstarávania, podporovaného EÚ, nájsť spôsob, ako dostať čo najviac slovenských potravín do škôl, DSS a nemocníc," priblížil Vlčan.



Podľa Linharta nie je možné, aby pri súčasnej inflácii mohli stravovacie zariadenia nakupovať zdravé, lokálne slovenské potraviny. "Vzniká preto pracovná skupina, ktorá bude mať za úlohu cez toto leto zosumarizovať a v septembri predložiť opatrenia, ako riešiť súčasnú situáciu," doplnil koaličný poslanec.



"Chceme, aby sa naše deti v školách kvalitne a zdravo stravovali a pokiaľ možno, aby konzumované potraviny pochádzali zo Slovenska. Toto je ekologický, zdravotný, sociálny, školský a spravodlivý projekt," doplnil Matovič.