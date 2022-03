Kollár: V blízkosti automobilky Jaguar by mali vzniknúť nájomné byty

Nitra 7. marca (TASR) – Téma výstavby nájomných bytov rezonovala na stretnutí vedenia automobilky Jaguar Land Rover s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina) v pondelok v Nitre. Ako pripomenul predseda parlamentu, k problematike nájomného bývania sa obidve strany vrátili po roku, počas ktorého nastal značný posun.



„Lacné nájomné byty by mali vzniknúť v blízkosti tejto automobilky, čo by výrazne prospelo k stabilizácii pracovnej sily,“ povedal Kollár.



Podľa podpredsedu vlády SR Štefana Holého (Sme rodina) práve Jaguar Land Rover dlhodobo avizuje, že otázka mobility pracovnej sily je kľúčovou pre ďalší rozvoj automobilky. „Autobusy denne prepravujú 2200 ľudí zo vzdialenosti až 70 kilometrov, ďalším 600 ľuďom firma prispieva na ubytovanie v okolí Nitry. Sú to obrovské náklady, 300 až 400 eur na zamestnanca,“ povedal Holý.



Podľa jeho slov plánuje materská spoločnosť Kooperativy investovať v prvom kole úvodného projektu výstavby lacných nájomných bytov pol miliardy eur. „Majú vhodné lokality na výstavbu po celom Slovensku, konkrétne v Nitre by vedeli vytvoriť ubytovanie pre 1000 ľudí v okruhu dvoch kilometrov od fabriky,“ skonštatoval Holý.