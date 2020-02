Kollár vyzýva Sulíka:Vydiskutujme si výstavbu štátnych nájomných bytov

Bratislava 5. februára (TASR) - Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vyzýva predsedu strany SaS Richarda Sulíka, aby si vydiskutovali a vysvetlili projekt výstavby štátnych nájomných bytov. Diskusia by mohla byť aj formou verejného duelu. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii. Sulík podľa Kollára hovorí, že pomôcť mladým rodinám s nájomným bývaním nepôjde.



Projekt výstavby štátnych nájomných bytov je jedným z bodov programu hnutia. "Vyzývam Sulíka a ostaných opozičných lídrov, ktorí možno náš program nepochopili, alebo ho ani nečítali, aby si sadli s ekonomickým expertom hnutia Štefanom Holým a vydiskutovali si to," uviedol Kollár.



Kollár mieni, že výstavba nájomných bytov pomôže ľuďom nezadlžiť sa. Rodiny sa najviac podľa neho zadlžia pri splácaní hypotéky.



"Program hnutia na masívnu výstavbu štátnych bytov je postavený na finančnom modeli, ktorý počíta s vyňatím Štátneho fondu rozvoja bývania z rozpočtu verejnej správy," povedal Holý.



Výstavba štátnych nájomných bytov by mohla stáť 2 až 2,5 miliardy eur ročne. Predstavuje to rádovo 25.000 nájomných bytov, priblížil Holý. "Nestaviame žiadne limity, pre koho by boli byty určené. Ak je niekto obyvateľom Slovenska, má regulárne zamestnanie, nemá dlhy voči štátu a preukáže schopnosť platiť nájomné, tak nepočítame s nejakým limitom," poznamenal Holý. Dodal, že kto sa prvý prihlási, tak byt dostane.



Model výstavby štátnych nájomných bytov vychádza z toho, že 30 percent bytov by bolo postavených v Bratislave, ďalších 30 percent v ostatných krajských mestách, 20 percent v okresoch po celom Slovensku. Posledných 20 percent by sa postavilo v chudobných znevýhodnených regiónov, hovorí Holý.



Člen hnutia Sme rodina Milan Krajniak poznamenal, že v týchto nájomných bytoch by mohli ľudia bývať do konca života.



Sulík výzvu Kollára na diskusiu o bytoch prijíma. "Samozrejme, že výzvu prijímam a teším sa na diskusiu založenú na vecných argumentoch," povedal Sulík v reakcii pre TASR.