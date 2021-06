Kolóny na D2 komplikujú výrobu Volkswagenu

Bratislava 23. júna (TASR) - Výrazné spomalenie dopravy na diaľnici D2 v smere Malacky – Bratislava značne pociťuje aj spoločnosť Volkswagen Slovakia. Výrobu jej komplikuje oneskorenie tzv. just in time dodávok výrobného materiálu. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová. Najväčší slovenský zamestnávateľ už pritom rieši problémy s výrobou pre celosvetový nedostatok polovodičových čipov.



„Obmedzenia v súvislosti s opravovaným úsekom diaľnice nám spôsobujú dodatočné komplikácie, ktoré ohrozujú plynulosť výroby v už i tak mimoriadne náročnej a napätej situácii v logistickom a dodávateľskom reťazci,“ uviedla Kovarovič Makayová. Automobilka by preto podľa nej privítala hľadanie alternatívnych riešení na spriechodnenie dopravy, prípadne urýchlenie stavebných prác, tak aby sa eliminovali negatívne vplyvy na výrobu.



Pre opravy je doprava na diaľnici zúžená do jedného jazdného pruhu a na úseku od Stupavy do Bratislavy sa v posledných dvoch dňoch tvoria aj dvojhodinové kolóny.



Problém začal riešiť už aj parlament. Predseda výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) si na stredajšie rokovanie výboru pozval ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) aj predsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Juraja Tlapu. Chce od nich riešenie tejto krízovej situácie.



„O pár dní na tejto silno využívanej diaľnici pribudnú dovolenkári na ceste na Balkán, do Chorvátska, na Balaton. Ako to tam bude vyzerať potom? Lokalitu treba urgentne riešiť, aby občania netrávili hodiny v zápche,“ uviedol Kremský na sociálnej sieti.