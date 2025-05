Kolumbia sa pripojila k čínskej novej Hodvábnej ceste

Peking/Bogota 14. mája (TASR) - Kolumbia sa v stredu formálne pripojila k čínskemu investičnému projektu novej Hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI), keďže Peking sa snaží zblížiť s Latinskou Amerikou, aby lepšie čelil obchodnej politike USA. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Latinská Amerika sa stala kľúčovým bojiskom v rámci konfrontácie amerického prezidenta Donalda Trumpa s Čínou. Tento región sa dostáva pod tlak Washingtonu, aby si vybral stranu.



Čína predbehla USA ako najväčšieho obchodného partnera Brazílie, Peru, Čile a ďalších latinskoamerických krajín. Dve tretiny tamojších štátov sa už pripojili k projektu BRI čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v oblasti rozvoja infraštruktúry.



Kritici pritom obviňujú Čínu, že láka krajiny s nižšími príjmami do dlhových pascí tým, že im ponúka obrovské pôžičky. Čínsky investičný program financuje výstavbu prístavov, elektrární, železníc a ďalších projektov po celom svete, ktorú realizujú prevažne čínske stavebné spoločnosti a za pôžičky od čínskych rozvojových bánk.



Kolumbia sa tak v stredu na okraji ministerskej konferencie Číny a Spoločenstva krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Pekingu stala ďalšou krajinou, ktorá sa pripojila k BRI.



Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí označilo dohodu za „historický krok, ktorý obom krajinám otvára nové príležitosti pre investície, technologickú spoluprácu a trvalo udržateľný rozvoj“.



Projekt BRI je ústredným pilierom snahy čínskeho lídra Ťin-pchinga rozšíriť ekonomický a politický vplyv Pekingu do zámoria. Už viac ako desaťročie poskytuje investície do infraštruktúry a ďalších veľkých projektov po celom svete a Pekingu na oplátku prináša politické a ekonomické páky.



Minulý rok Ťin-pching otvoril prvý prístav v Latinskej Amerike financovaný Pekingom v peruánskom meste Chancay. Je to symbol rastúceho vplyvu Číny v Južnej Amerike.