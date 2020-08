Colný priestor v Komárne je sprístupnený pre všetky motorové vozidlá

Komárno 18. augusta (TASR) – Colný priestor pobočky Colného úradu (PCÚ) Komárno je opäť sprístupnený pre všetky motorové vozidlá. V pondelok ukončili zmenu organizácie dopravy na miestnej komunikácii Veľkodunajské nábrežie a zároveň čiastočnú uzávierku cesty I/64 v Komárne. Informoval o tom Stanislav Pacher, hovorca Colného úradu v Nitre.



Komunikácia I/64 je plne prejazdná v oboch smeroch, preto je opätovne sprístupnený colný priestor na predkladanie tovaru k colnému konaniu. Platí to pre všetky vozidlá bez obmedzenia hmotnosti prepravy tovaru nákladnými motorovými vozidlami do 3,5 tony a nad 3,5 tony.



Od utorka je na PCÚ Komárno určeným miestom na predkladanie tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite opätovne pre všetky motorové vozidlá colný priestor PCÚ na adrese Most, 945 01 Komárno.