Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Ekonomika

Komárno pripravuje výstavbu novej cyklotrasy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnila výzvu na predkladanie ponúk.

Autor TASR
Komárno 24. septembra (TASR) - Mesto Komárno pripravuje výstavbu II. etapy cyklotrasy, ktorá má viesť od križovatky ulíc Eötvösova a Kúpeľná po križovatku Eötvösovej ulice s Dunajským nábrežím. Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnila výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 995.657,12 eura.

Predmetom zákazky je výstavba a úprava existujúcej spoločnej cesty pre cyklistov a chodcov v súbehu s existujúcou miestnou komunikáciou. Počíta sa aj s jej napojením na existujúcu dopravnú infraštruktúru. „Predpokladaná doba navrhovaných stavebných úprav je sedem až desať týždňov. Realizácia bude vo viacerých etapách, ktoré spresní realizátor,“ konštatuje sa v zadaní zákazky.

Výstavba cyklotrasy si vyžiada dopravné obmedzenia. „Na nevyhnutnú dobu sa uzavrie celý priestor stavebných úprav. Bude sa pri tom prihliadať na zabezpečenie obsluhy existujúcich bytových domov a prevádzok provizórnymi chodníkmi a vjazdmi, prípadne sa prispôsobí časový harmonogram výstavby,“ uvádza sa vo vestníku ÚVO.
.

Neprehliadnite

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby