Komárno pripravuje výstavbu novej cyklotrasy
Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnila výzvu na predkladanie ponúk.
Autor TASR
Komárno 24. septembra (TASR) - Mesto Komárno pripravuje výstavbu II. etapy cyklotrasy, ktorá má viesť od križovatky ulíc Eötvösova a Kúpeľná po križovatku Eötvösovej ulice s Dunajským nábrežím. Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnila výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 995.657,12 eura.
Predmetom zákazky je výstavba a úprava existujúcej spoločnej cesty pre cyklistov a chodcov v súbehu s existujúcou miestnou komunikáciou. Počíta sa aj s jej napojením na existujúcu dopravnú infraštruktúru. „Predpokladaná doba navrhovaných stavebných úprav je sedem až desať týždňov. Realizácia bude vo viacerých etapách, ktoré spresní realizátor,“ konštatuje sa v zadaní zákazky.
Výstavba cyklotrasy si vyžiada dopravné obmedzenia. „Na nevyhnutnú dobu sa uzavrie celý priestor stavebných úprav. Bude sa pri tom prihliadať na zabezpečenie obsluhy existujúcich bytových domov a prevádzok provizórnymi chodníkmi a vjazdmi, prípadne sa prispôsobí časový harmonogram výstavby,“ uvádza sa vo vestníku ÚVO.
