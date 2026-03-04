< sekcia Ekonomika
Výtlky na cestách v Komárne budú minulosťou. Začali ich opravovať
Radnica vyzvala občanov, aby nahlasovali zistené poruchy ciest vo svojom okolí.
Autor TASR
Komárno 4. marca (TASR) - Mesto Komárno spustilo opravu výtlkov na cestách, ktoré má vo svojej správe. V prvej etape sa realizujú práce v hodnote 20.000 eur. Na základe podnetov od obyvateľov budú opravy pokračovať aj naďalej, potvrdila radnica.
Radnica vyzvala občanov, aby nahlasovali zistené poruchy ciest vo svojom okolí. „Prijaté hlásenia priebežne spracúvame a zabezpečujeme objednanie potrebných opráv,“ informoval magistrát. Zároveň upozornil, že na úsekoch ciest, kde je v tomto roku plánovaná kompletná rekonštrukcia vozovky, budú zatiaľ opravené len najnebezpečnejšie výtlky.
Mesto Komárno zabezpečuje správu 153,3 kilometra miestnych komunikácií a 122,7 kilometra chodníkov. Významné dopravné trasy v Komárne, ako sú Bratislavská cesta smerom k mostu, hlavné prístupové cesty do mesta alebo hlavný ťah popri Ďulovom Dvore, nie sú v správe mesta. Ich údržba patrí do pôsobnosti Slovenskej správy ciest, ktorá eviduje všetky vážne poškodenia a plánuje ich odstránenie.
