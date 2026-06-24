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Kombinácia kapacít môže firmám pomôcť zvládnuť výkyvy
Vhodnými nástrojmi sú napríklad outsourcing náborového procesu alebo dočasné zapojenie kvalifikovaných špecialistov.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Schopnosť správne kombinovať interné a externé kapacity môže firmám pomôcť zvládať neistotu a zmeny tak, aby ich to nebrzdilo. Upozorňuje na to personálna agentúra Grafton, podľa ktorej sú vhodnými nástrojmi napríklad outsourcing náborového procesu alebo dočasné zapojenie kvalifikovaných špecialistov.
„Outsourcing náborového procesu nie je len o tom, že firma získa vhodných kandidátov. Ide o prevzatie zodpovednosti za realizáciu náboru, jeho efektívnosť, nastavenie procesov aj plnenie cieľov,“ priblížila Eliška Smržová z Graftonu s tým, že modely môžu byť rôzne. Niektoré firmy potrebujú dlhodobé prevzatie náborovej agendy, iné len dočasne posilniť kapacity počas expanzie, sezónnej špičky alebo pri preťažení interného tímu.
Druhým nástrojom je dočasné zapojenie kvalifikovaných špecialistov. Môže ísť napríklad o špecialistov vo financiách, HR, marketingu, technike, projektovom riadení či administratíve. Tento model je užitočný najmä v situáciách, keď firma potrebuje rýchlo preklenúť dočasnú neprítomnosť kľúčového človeka, pokryť projekt alebo získať know-how na určité obdobie. Výhodou je, že spoločnosť nemusí navyšovať počet interných zamestnancov a zároveň si dokáže udržať kontinuitu práce.
Najväčší efekt podľa Smržovej vzniká vtedy, keď sa oba prístupy kombinujú. Outsourcing pomáha stabilizovať a zrýchliť nábor, zatiaľ čo dočasné zapojenie špecialistov umožňuje pružne dopĺňať odborné kapacity. Firma tak môže expandovať, realizovať projekty a reagovať na výkyvy trhu bez toho, aby neúmerne zvyšovala fixné náklady alebo preťažovala interné tímy.
„Outsourcing náborového procesu nie je len o tom, že firma získa vhodných kandidátov. Ide o prevzatie zodpovednosti za realizáciu náboru, jeho efektívnosť, nastavenie procesov aj plnenie cieľov,“ priblížila Eliška Smržová z Graftonu s tým, že modely môžu byť rôzne. Niektoré firmy potrebujú dlhodobé prevzatie náborovej agendy, iné len dočasne posilniť kapacity počas expanzie, sezónnej špičky alebo pri preťažení interného tímu.
Druhým nástrojom je dočasné zapojenie kvalifikovaných špecialistov. Môže ísť napríklad o špecialistov vo financiách, HR, marketingu, technike, projektovom riadení či administratíve. Tento model je užitočný najmä v situáciách, keď firma potrebuje rýchlo preklenúť dočasnú neprítomnosť kľúčového človeka, pokryť projekt alebo získať know-how na určité obdobie. Výhodou je, že spoločnosť nemusí navyšovať počet interných zamestnancov a zároveň si dokáže udržať kontinuitu práce.
Najväčší efekt podľa Smržovej vzniká vtedy, keď sa oba prístupy kombinujú. Outsourcing pomáha stabilizovať a zrýchliť nábor, zatiaľ čo dočasné zapojenie špecialistov umožňuje pružne dopĺňať odborné kapacity. Firma tak môže expandovať, realizovať projekty a reagovať na výkyvy trhu bez toho, aby neúmerne zvyšovala fixné náklady alebo preťažovala interné tímy.