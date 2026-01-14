< sekcia Ekonomika
Kombos: Cyprus zavádza sankcie EÚ a odstriháva sa od ruského kapitálu
Po vypuknutí ruskej agresie voči Ukrajine sa Cyprus postupne rušením schránkových firiem a zatváraním bankových účtov odstriháva od ruského kapitálu a ruského ekonomického vplyvu.
Autor TASR
Nikózia 14. januára (TASR) - Po vypuknutí ruskej agresie voči Ukrajine sa Cyprus postupne rušením schránkových firiem a zatváraním bankových účtov odstriháva od ruského kapitálu a ruského ekonomického vplyvu a radšej rozširuje nové obchodné kontakty s krajinami Blízkeho východu alebo Ázie. V stredu to počas stretnutia s európskymi novinármi v Nikózii uviedol cyperský minister zahraničných vecí Constantinos Kombos, informuje spravodajca TASR.
Dôvodom poklesu ruského kapitálu na Cypre sú najmä sankcie EÚ voči Rusku po spustení agresie na Ukrajine a konanie Cyperskej centrálnej banky voči podozrivým účtom. To viedlo tisíce Rusov a stovky ruských spoločností, aby zatvorili svoje účty na Cypre a opustili ostrov.
Na otázky novinárov, ako ostrovný štát čelí požiadavkám EÚ dodržiavať sankcie voči Rusku, aj čo sa týka boja proti špinavým peniazom, Kombos odpovedal konkrétnymi číslami.
Upozornil, že v období rokov 2018 - 2023 cyperské úrady zavreli 42.728 ruských schránkových firiem, zrušených bolo 127.782 bankových účtov ruských fyzických a právnických osôb a prepad ruských aktív v cyperských finančných inštitúciách za dekádu 2015 - 2024 dosiahol 87 %. Koncom roka 2024 ruské vklady predstavovali iba 1,5 % zo všetkých vkladov v cyperských bankách.
Podľa tlačovej agentúry AP Cyprus bol dlhé roky známy ako daňová jurisdikcia, ktorá nekladie príliš veľa otázok o pôvode vkladov a ktorej banky vítali peniaze od bohatých ruských oligarchov aj napriek ich pochybným konexiám.
Cyperský prezident Nikos Christodoulides, ktorý nastúpil do úradu v marci 2023, sľúbil tvrdšie presadzovanie sankcií súvisiacich s prebiehajúcou ruskou vojnou na Ukrajine a oznámil, že Cyprus „je odhodlaný byť na správnej strane dejín“.
Čísla, ktoré novinárom predstavil Kombos, sú vyššie ako tie, ktoré v roku 2024 v tejto súvislosti uvádzala agentúra AP. Podľa jej vtedajšej správy ruské vklady v cyperských bankách od roku 2014 do roku 2022 klesli o 76 % a počet ruských klientov využívajúcich cyperské banky sa v tomto období znížil o 82 %.
Kombos pripomenul, že na rozdiel od iných členských krajín EÚ Cyprus nie je závislý od dodávok ruskej energie. Negatívne však ostrovný štát pociťuje prepad počtu turistov z Ruska, ktorý nastal po vypuknutí vojny na Ukrajine. Spresnil, že pred vojnou bola Ruská federácia hlavným dodávateľom turistov a dnes je prítomnosť ruských turistov na ostrove „prakticky nulová“. Aj napriek tomuto stavu Cyprus v roku 2025 zaznamenal najvyššiu návštevnosť turistov zo zahraničia vo svojej histórii.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
