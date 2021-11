Komentovať Matovičovu reformu ešte nechce ani Sme rodina

Bratislava 23. novembra (TASR) - Okomentovať daňovo-odvodovú "revolúciu" z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) zatiaľ nechce ani koaličné hnutie Sme rodina. Tlačové oddelenie hnutia Borisa Kollára pre TASR uviedlo, že sa o tom bude ešte veľa rokovať.napísalo tlačové oddelenie hnutia.Poslanec Národnej rady SR za Sme rodina Patrick Linhart však ocenil, že si minister osvojil poslanecký nápad s desaťpercentnou daňou z pridanej hodnoty (DPH) pre gastrosektor.skonštatoval poslanec.Zhodnotiť Matovičovu reformu zatiaľ nechcú ani liberáli. Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre TASR povedal, že svoj postoj chcú povedať najskôr samotnému Matovičovi a že v piatok (26. 11.) s ním k tomu majú mať už v poradí druhé stretnutie.Minister financií predstavil svoju daňovo-odvodovú "revolúciu" na štyroch tlačových konferenciách.V nedeľu 14. novembra predostrel svoju víziu o novej podpore rodín s deťmi. Táto časť spočíva vo zvyšovaní niektorých rodinných príspevkov pre rodiny s deťmi - prídavku na dieťa, daňového bonusu, príspevku na krúžky a doučovanie a rekreačného bonusu. Príspevky by sa odvíjali od toho, či ide o pracujúcich alebo nepracujúcich rodičov. Pri rodine, kde aspoň jeden z rodičov pracuje, tieto opatrenia dokopy tvoria 200 eur na dieťa mesačne, pri nepracujúcich rodičoch 100 eur.Následne v pondelok 15. novembra ukázal, ako by sa mohla po novom zdaňovať práca. Navrhol, aby bol celý systém zdaňovania práce založený na dvoch číslach - z hrubej mzdy zamestnanca má zamestnávateľ zaplatiť 39-percentný odvod a zamestnanec má z hrubej mzdy odviesť 19-percentnú daň.Na utorok 16. novembra si zase nechal zmeny pre podniky. Daň z príjmu pre právnické osoby (DPPO) by sa mohla podľa jeho návrhu znížiť z 21 % na 19 %. Podnikatelia by zároveň mohli mať flexibilné odpisy majetku na produktívne investície či možnosť tzv. skupinového zdaňovania.Tento pondelok (22. 11.) zase predstavil časť "revolúcie", ktorá sa týkala živnostníkov a reštaurácií. Účtujúce samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by mali podľa jeho návrhu platiť o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci, a to 29 %. Ako alternatíva voči paušálnym výdavkom by mala fungovať paušálna daň vo výške 29 %. DPH pre služby reštaurácií by mala predstavovať desať percent. To posledné však podmieňuje zavedením detského menu, tzv. "eko menu" a povinným servírovaním krčahu vody grátis automaticky ku každému jedlu. Zmeny navrhol aj pri tringeltoch, tie by mali byť po novom súčasťou účtu, a to vo výške deviatich percent z celkovej sumy účtu bez DPH.