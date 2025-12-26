< sekcia Ekonomika
Komerčné nehnuteľnosti v Česku čaká ďalší silný rok
Stabilita českého realitného trhu ťahaná domácim kapitálom nás stavia do dobrej pozície na to, aby rast pokračoval aj naďalej.
Autor TASR
Praha 26. decembra (TASR) - Český realitný trh zaznamenáva historický rok. Objem investícií mieriacich do komerčných nehnuteľností sa podľa odhadov poradenských spoločností bude pohybovať okolo štyroch miliárd eur. Viac peňazí cez české kancelárie, obchodné centrá či sklady nikdy nepretieklo. Navyše, záujem by mal pokračovať aj na budúci rok. Informoval o tom server novinky.cz.
„Stabilita českého realitného trhu ťahaná domácim kapitálom nás stavia do dobrej pozície na to, aby rast pokračoval aj naďalej,“ povedala Clare Sheilsová, generálna riaditeľka poradenskej spoločnosti CBRE pre Česko.
Podľa CBRE by sa celkový objem investícií mal v tomto roku priblížiť k už zmieneným štyrom miliardám eur. Na budúci rok sa očakávajú investície v hodnote viac než tri miliardy eur.
Ďalšia poradenská firma Knight Frank predpovedá tohtoročné investície za viac než 3,8 miliardy eur. Aj jej výhľad na budúci rok je optimistický. „Sentiment na investičnom trhu zostáva pozitívny: Kapitálu je dostatok a po dlhšej dobe je tu širšia ponuka kvalitných investičných produktov,“ uviedla Lenka Šindelářová, šéfka oddelenia zameraného na výskum a poradenstvo v Knight Frank.
„Stabilita českého realitného trhu ťahaná domácim kapitálom nás stavia do dobrej pozície na to, aby rast pokračoval aj naďalej,“ povedala Clare Sheilsová, generálna riaditeľka poradenskej spoločnosti CBRE pre Česko.
Podľa CBRE by sa celkový objem investícií mal v tomto roku priblížiť k už zmieneným štyrom miliardám eur. Na budúci rok sa očakávajú investície v hodnote viac než tri miliardy eur.
Ďalšia poradenská firma Knight Frank predpovedá tohtoročné investície za viac než 3,8 miliardy eur. Aj jej výhľad na budúci rok je optimistický. „Sentiment na investičnom trhu zostáva pozitívny: Kapitálu je dostatok a po dlhšej dobe je tu širšia ponuka kvalitných investičných produktov,“ uviedla Lenka Šindelářová, šéfka oddelenia zameraného na výskum a poradenstvo v Knight Frank.