Komisár Hogan odišiel na prekvapivú obchodnú návštevu do Washingtonu

Brusel 6. februára (TASR) - Eurokomisár pre obchod Phil Hogan sa v priebehu štvrtka vo Washingtone stretne so svojím americkým rezortným partnerom Robertom Lighthizerom. Ide o "prekvapivú" návštevu, ale zrejme v súvislosti so snahami EÚ dospieť k nejakej transatlantickej obchodnej dohode, uviedla tlačová agentúra AFP.



Médiá sa o Hoganovom odchode do Spojených štátov dozvedeli až potom, ako eurokomisár na poslednú chvíľu zrušil prejav k téme o nastupujúcej digitalizácii, ktorý mal mať vo štvrtok v Bruseli.



Hogan bol na rokovaniach vo Washingtone naposledy v januári a podľa európskych médií to bolo stretnutie bez hmatateľnejších výsledkov. O to viac o niekoľko dní neskôr prekvapila šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, keď po krátkom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Svetovom ekonomickom fóre v Davose uviedla, že EÚ a USA podpíšu obchodnú dohodu v priebehu niekoľkých týždňov.



"Takéto stretnutia sú súčasťou pravidelných dvojstranných kontaktov zameraných na pozitívnu bilaterálnu transatlantickú obchodnú agendu," uviedol v súvislosti s Hoganovým odchodom do Spojených štátov hovorca exekutívy EÚ, neposkytol však ďalšie podrobnosti o tejto návšteve.



Od Trumpovho nástupu do Bieleho domu sa obchodné vzťahy medzi EÚ a USA zhoršili. Trumpova administratíva sa snaží znížiť obchodný deficit s Európou, čo sa prejavilo aj uvalením ciel na dovoz ocele a hliníka z EÚ a Trump opakovane hrozí, že zavedie aj clá na dovoz európskych automobilov, čomu sa Brusel snaží predísť.



