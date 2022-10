Komisár pre deti nesúhlasí s vetovaním zákona o náhradných rodičoch

Bratislava 28. októbra (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško je znepokojený a nesúhlasí s tým, že prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Tvrdí, že vrátenie zákona nezohľadňuje princíp najlepšieho záujmu dieťaťa. Získavanie informácií od budúcich náhradných rodičov je podľa neho primeraným opatrením na vytvorenie podmienok na zachovanie identity dieťaťa. Apeluje preto na poslancov Národnej rady (NR) SR, aby tento zákon opätovne schválili v pôvodnom znení.



Dôvodom veta prezidentky sú niektoré ustanovenia zákona, ktoré sú podľa nej v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Upozornila, že zákon vyžaduje od záujemcov o prácu náhradného rodiča a ďalších osôb v spoločnej domácnosti informáciu o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku pre zachovanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa. Nemá však pochybnosti, že schválený zákon sleduje správny cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča a chrániť pritom záujem dieťaťa.



Detský komisár je, naopak, presvedčený, že vrátenie tohto zákona a zdôvodnenie prezidentky nie je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, najmä s Dohovorom o právach dieťaťa, a nezohľadňuje princíp najlepšieho záujmu dieťaťa. Každé rozhodovanie týkajúce sa starostlivosti o dieťa musí podľa jeho slov zohľadniť princíp najlepšieho záujmu dieťaťa tak, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa.



Zdôraznil, že výkon činnosti profesionálneho náhradného rodiča nemožno úplne porovnávať s bežným zamestnaním. Preto podľa komisára zákonodarca upravil toto povolanie osobitným zákonom. Poukázal na to, že na rozdiel od adopcie, zverenie dieťaťa do starostlivosti profesionálnych náhradných rodičov nemá byť sprevádzané prerušením väzieb dieťaťa s jeho biologickými rodičmi a prirodzeným prostredím, z ktorého dieťa pochádza.



"Zodpovedné orgány preto musia pri zverení dieťaťa do starostlivosti náhradných rodičov prihliadať na kultúrne, náboženské, jazykové či národnostné korene dieťaťa, aby sa čo najviac zachovalo spojenie dieťaťa s jeho biologickými rodičmi a s prostredím, z ktorého pochádza," podotkol komisár v stanovisku. Získavanie informácií od osôb uchádzajúcich sa o výkon povolania profesionálnych náhradných rodičov, ktoré namieta prezidentka, podľa neho slúži výlučne na účely vytvorenia podmienok na zachovanie identity dieťaťa a je primeraným opatrením na zabezpečenie tohto cieľa.



Prezidentka SR v utorok (25. 10.) vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Poukázala pritom na to, že zákon vyžaduje od záujemcov o prácu náhradného rodiča a ďalších osôb v spoločnej domácnosti informáciu o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku pre zachovanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa. Získavanie takýchto osobných informácií považuje za neprimeraný zásah do súkromného a rodinného života.