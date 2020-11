Komisárka E. Ferreirová podporuje zjednodušovanie čerpania eurofondov

Bratislava 4. novembra (TASR) - Komisárka Európskej komisie (EK) Elisa Ferreirová zodpovedná za súdržnosť a reformy podporuje slovenské návrhy na zjednodušovanie čerpania eurofondov, ktoré jej v stredu predstavila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Veronika Remišová (Za ľudí). Stretnutie sa pre pandemické opatrenia konalo on-line formou, informoval Andrej Ďuríček z odboru komunikácie rezortu.



"Zhodli sme sa na zjednodušovaní procesov, ale so zabezpečením dostatočnej transparentnosti. Komisárke som predstavila plán zníženia počtu riadiacich a sprostredkovateľských orgánov na obdobie 2021 - 2027, ktorý reaguje na to, že súčasná komplikovaná štruktúra spomalila na Slovensku čerpanie. Tieto návrhy komisárka ocenila," uviedla Remišová.



Ministerka s komisárkou preberali aj návrh rozdelenia prostriedkov z fondu REACT-EU 2021 - 2023, ktorý reaguje na ekonomické dôsledky pandémie. Komisia si podľa rezortu preštudovala návrh slovenskej vlády a jej predbežné pripomienky smerujú k zníženiu podielu zdrojov na kurzarbeit, posilneniu financií pre žiakov a študentov a posilneniu zelených opatrení.



"Požiadala som komisiu, aby pri iniciatíve REACT-EU dali vláde vyššiu flexibilitu pri nastavovaní národných podmienok. Pani komisárka to nevylúčila s odporúčaním, že Slovensko svoje aktivity rozšíri okrem prvej pomoci počas pandémie ochorenia COVID-19 aj o systémové zmeny, ako napríklad pomoc žiakom a študentom na výučbu v on-line priestore alebo tvorbu zelených pracovných miest," uviedla Remišová.



MIRRI zapracuje odporúčania a návrhy a následne ich opäť s EK prerokuje. Finálne by návrh mal byť odsúhlasený vládou aj komisiou do konca roka 2020.



Ministerka Remišová komisárke Ferreirovej predstavila aj stav prípravy partnerskej dohody na roky 2021 - 2027. Slovensko bude pripravené poslať komisii formálny návrh na čerpanie eurofondov v druhom štvrťroku 2021. Na slovenskej úrovni pokračujú národné konzultácie a na európskej vyjednávanie príslušnej legislatívy EÚ. Komisárka podľa ministerstva očakáva, že eurofondy budú smerovať na inklúziu marginalizovaných skupín a znižovanie regionálnych rozdielov v rámci Slovenska. Komisárku Ferreirovú zaujal návrh vybudovať v ďalšom programovom období na Slovensku tri nové výskumné nemocnice v rôznych regiónoch Slovenska. "Uistila som pani komisárku, že eurofondy v budúcom období budeme masívne čerpať na zelené a klimatické projekty," skonštatovala Remišová.