< sekcia Ekonomika
Eurokomisia zverejnila usmernenia na opatrenia štátnej pomoci
Komisia spresnila, že ide o nástroj, ktorý pomáha zorientovať sa v štátnej pomoci na sociálnu podporu.
Autor TASR
Brusel 27. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila usmernenia, ako pravidlá štátnej pomoci umožňujú členským štátom Európskej únie (EÚ) navrhovať opatrenia štátnej pomoci na sociálnu podporu a sociálne investície, ako sa stanovuje v Dohode o čistom priemysle. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že ide o nástroj, ktorý pomáha zorientovať sa v štátnej pomoci na sociálnu podporu. V rámci Dohody o čistom priemysle eurokomisia oznámila osobitné usmernenia, ktoré môžu členské štáty použiť pri navrhovaní opatrení štátnej pomoci na sociálnu podporu a sociálne investície.
V nových usmerneniach EK sa po prvýkrát zhromažďujú dostupné informácie o štátnej pomoci na sociálnu podporu a sociálne investície. Predstavujú sa v nich kľúčové nástroje a opatrenia štátnej pomoci, ktoré vnútroštátnym orgánom umožňujú podporovať sociálne ciele.
K týmto cieľom patrí pomoc na služby všeobecného hospodárskeho záujmu na financovanie záväzkov, vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme, zverených jednému alebo viacerým subjektom. Týka sa to služieb verejného záujmu, ktoré by samotný trh neposkytoval vôbec, alebo by ich neposkytoval v želanej podobe z hľadiska kvality, bezpečnosti, cenovej dostupnosti, rovnakého zaobchádzania alebo všeobecného prístupu. Ide o služby sociálneho a cenovo dostupného bývania a zdravotnej starostlivosti, pomoci na zamestnávanie pracovníkov so znevýhodnením alebo so zdravotným postihnutím, pomoci na podporu vzdelávania a opatrení na zvýšenie úrovne znalostí zamestnancov.
Usmernenia sa týkajú aj štátnej podpory pre domácnosti na opatrenia energetickej efektívnosti, s cieľom pomôcť im pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo.
Ďalšími možnosťami, ako využiť tento nástroj, sú vybrané opatrenia so sociálnym prínosom vrátane pomoci pre malé a stredné podniky a startupy, keďže ich prístup k financovaniu môže byť obmedzený a môže brzdiť tieto podniky v rozvoji.
V usmerneniach sa uvádzajú aj všeobecné informácie o opatreniach verejnej podpory, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc, pričom EK v nich vysvetľuje, aké druhy štátnej pomoci sú podľa pravidiel EÚ povolené.
Podpredsedníčka EK pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová v tlačovej správe uviedla, že v usmerneniach sa uvádzajú rozsiahle možnosti, ktoré môžu vnútroštátne orgány zvážiť pri podpore rôznych sociálnych cieľov podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.
„Usmernenia obsahujú aj možnosti štátnej pomoci, ktorú môžu vnútroštátne orgány vykonávať priamo, bez zapojenia Európskej komisie. Verejné financovanie tak môžu rýchlo získať tí, ktorí to potrebujú,“ vysvetlila Riberová.
Komisia dodala, že jej usmernenia sú „živým nástrojom“ a budú sa aktualizovať, keď sa pravidlá štátnej pomoci zmenia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že ide o nástroj, ktorý pomáha zorientovať sa v štátnej pomoci na sociálnu podporu. V rámci Dohody o čistom priemysle eurokomisia oznámila osobitné usmernenia, ktoré môžu členské štáty použiť pri navrhovaní opatrení štátnej pomoci na sociálnu podporu a sociálne investície.
V nových usmerneniach EK sa po prvýkrát zhromažďujú dostupné informácie o štátnej pomoci na sociálnu podporu a sociálne investície. Predstavujú sa v nich kľúčové nástroje a opatrenia štátnej pomoci, ktoré vnútroštátnym orgánom umožňujú podporovať sociálne ciele.
K týmto cieľom patrí pomoc na služby všeobecného hospodárskeho záujmu na financovanie záväzkov, vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme, zverených jednému alebo viacerým subjektom. Týka sa to služieb verejného záujmu, ktoré by samotný trh neposkytoval vôbec, alebo by ich neposkytoval v želanej podobe z hľadiska kvality, bezpečnosti, cenovej dostupnosti, rovnakého zaobchádzania alebo všeobecného prístupu. Ide o služby sociálneho a cenovo dostupného bývania a zdravotnej starostlivosti, pomoci na zamestnávanie pracovníkov so znevýhodnením alebo so zdravotným postihnutím, pomoci na podporu vzdelávania a opatrení na zvýšenie úrovne znalostí zamestnancov.
Usmernenia sa týkajú aj štátnej podpory pre domácnosti na opatrenia energetickej efektívnosti, s cieľom pomôcť im pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo.
Ďalšími možnosťami, ako využiť tento nástroj, sú vybrané opatrenia so sociálnym prínosom vrátane pomoci pre malé a stredné podniky a startupy, keďže ich prístup k financovaniu môže byť obmedzený a môže brzdiť tieto podniky v rozvoji.
V usmerneniach sa uvádzajú aj všeobecné informácie o opatreniach verejnej podpory, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc, pričom EK v nich vysvetľuje, aké druhy štátnej pomoci sú podľa pravidiel EÚ povolené.
Podpredsedníčka EK pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová v tlačovej správe uviedla, že v usmerneniach sa uvádzajú rozsiahle možnosti, ktoré môžu vnútroštátne orgány zvážiť pri podpore rôznych sociálnych cieľov podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.
„Usmernenia obsahujú aj možnosti štátnej pomoci, ktorú môžu vnútroštátne orgány vykonávať priamo, bez zapojenia Európskej komisie. Verejné financovanie tak môžu rýchlo získať tí, ktorí to potrebujú,“ vysvetlila Riberová.
Komisia dodala, že jej usmernenia sú „živým nástrojom“ a budú sa aktualizovať, keď sa pravidlá štátnej pomoci zmenia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)