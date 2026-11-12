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Komisia pre vodu a sucho schválila vytvorenie 14 pracovných skupín
Komisia pre vodu a sucho pracuje prostredníctvom rozhodovacieho a odborného kolégia.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Národná komisia pre vodu a sucho vo štvrtok na online zasadnutí svojho odborného kolégia schválila vytvorenie 14 pracovných skupín. Na rokovaní sa zúčastnilo 26 členov odborného kolégia. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Komisia pre vodu a sucho pracuje prostredníctvom rozhodovacieho a odborného kolégia. Odborné kolégium zabezpečuje prípravu odborných podkladov, analýz a návrhov riešení, ktoré následne slúžia ako základ pre rokovanie a rozhodovanie o ďalšom postupe.
„Dnešným schválením 14 pracovných skupín vytvárame konkrétny odborný rámec, vďaka ktorému sa môžeme intenzívnejšie venovať jednotlivým oblastiam vodného hospodárstva a problematiky sucha. Každá z pracovných skupín bude mať svoje jasne vymedzené tematické zameranie a odborné zázemie,“ uviedol predseda odborného kolégia Národnej komisie pre vodu a sucho Peter Čvapek.
„Naším cieľom je, aby sme jednotlivé problémy nielen pomenovali, ale predovšetkým pripravili realizovateľné návrhy riešení. Voda je strategickým zdrojom a jej ochrana si vyžaduje koordinovaný postup, spoluprácu naprieč rezortmi a rozhodovanie založené na odborných poznatkoch,“ zdôraznil Čvapek.
Národná komisia pre vodu a sucho bola zriadená uznesením vlády SR z 2. septembra. Predstavuje nadrezortnú platformu, ktorá prepája jednotlivé ministerstvá, odborné inštitúcie, vedecké a výskumné pracoviská či samosprávy. Jej cieľom je koordinovať aktivity v oblasti vodného hospodárstva, identifikovať riziká súvisiace so suchom a nedostatkom vody a pripravovať konkrétne opatrenia na posilnenie vodnej bezpečnosti Slovenska.
Komisia pre vodu a sucho pracuje prostredníctvom rozhodovacieho a odborného kolégia. Odborné kolégium zabezpečuje prípravu odborných podkladov, analýz a návrhov riešení, ktoré následne slúžia ako základ pre rokovanie a rozhodovanie o ďalšom postupe.
„Dnešným schválením 14 pracovných skupín vytvárame konkrétny odborný rámec, vďaka ktorému sa môžeme intenzívnejšie venovať jednotlivým oblastiam vodného hospodárstva a problematiky sucha. Každá z pracovných skupín bude mať svoje jasne vymedzené tematické zameranie a odborné zázemie,“ uviedol predseda odborného kolégia Národnej komisie pre vodu a sucho Peter Čvapek.
„Naším cieľom je, aby sme jednotlivé problémy nielen pomenovali, ale predovšetkým pripravili realizovateľné návrhy riešení. Voda je strategickým zdrojom a jej ochrana si vyžaduje koordinovaný postup, spoluprácu naprieč rezortmi a rozhodovanie založené na odborných poznatkoch,“ zdôraznil Čvapek.
Národná komisia pre vodu a sucho bola zriadená uznesením vlády SR z 2. septembra. Predstavuje nadrezortnú platformu, ktorá prepája jednotlivé ministerstvá, odborné inštitúcie, vedecké a výskumné pracoviská či samosprávy. Jej cieľom je koordinovať aktivity v oblasti vodného hospodárstva, identifikovať riziká súvisiace so suchom a nedostatkom vody a pripravovať konkrétne opatrenia na posilnenie vodnej bezpečnosti Slovenska.