Komisia schválila zmenu mapy regionálnej pomoci pre SR na roky 2022–27

Brusel 17. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci schválila zmeny mapy regionálnej pomoci navrhnuté Slovenskom pre obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027. Komisia to odobrila v rámci revidovaných usmernení o regionálnej pomoci, informuje spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že 16. septembra 2021 schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027. EK 22. novembra 2022 schválila Územný plán spravodlivej transformácie Slovenska, ktorý identifikuje územia oprávnené na podporu z Fondu spravodlivej transformácie.



Tieto územia sa nachádzajú v regiónoch oprávnených na pomoc podľa príslušných ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie (oblasti "a"), čo umožňuje poskytnúť pomoc na podporu najviac znevýhodnených regiónov.



V záujme ďalšieho riešenia regionálnych rozdielov v piatok schválená novela mapy regionálnej pomoci Slovenska umožňuje poskytnúť vyššie maximálne sumy pomoci na týchto územiach.



Maximálne sumy pomoci sa zvýšia z 30 % na 40 % oprávnených investičných nákladov v častiach regiónu západné Slovensko, od 40 % do 50 % oprávnených investičných nákladov v častiach regiónu stredné Slovensko a od 50 % do 60 % oprávnených investičných nákladov v častiach regiónu východné Slovensko.



Verzia piatkového rozhodnutia bude sprístupnená pod číslom prípadu SA.105438 v registri štátnej pomoci na webovej stránke eurokomisie o hospodárskej súťaži (https://competition-policy.ec.europa.eu/index_en).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)