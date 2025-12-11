< sekcia Ekonomika
Komisia údajne upustila od zákazu spaľovacích motorov v EÚ
Tvrdí to Manfred Weber, predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP).
Brusel 11. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje upustiť od zákazu spaľovacích motorov v EÚ. Tvrdí to Manfred Weber, predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„V prípade nových registrácií od roku 2035 budú výrobcovia automobilov povinní znížiť emisie oxidu uhličitého o 90 % namiesto 100 %,“ povedal Weber pre štvrtkové vydanie denníka Bild. Cieľ nulových emisií nebude platiť ani od roku 2040, dodal. Ak by Európsky parlament a členské štáty EÚ súhlasili s plánom, ako ho načrtol Weber, znamenalo by to, že úplný zákaz spaľovacích motorov sa neuskutoční.
Na zákaze predaja nových automobilov so spaľovacími motormi od roku 2035 sa EÚ dohodla v roku 2022. Cieľom je znížiť emisie v odvetví dopravy. Komisia po tlaku zo strany automobilového priemyslu a viacerých členských štátov oznámila, že nariadenia o zákaze spaľovacích motorov preskúma. Svoje návrhy na možné zmeny plánu má predstaviť budúci týždeň.
Zrušenie úplného zákazu spaľovacích motorov, ktoré oznámila Európska komisia (EK), nie je dostatotčné, vyhlásil vo štvrtok predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU). „Je to veľmi dobrý signál, aj keď ide len o prvý krok, pretože 10 % spaľovacích motorov nestačí,“ povedal bavorský premiér. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Komisia plánuje odporučiť, aby aj po roku 2035 boli povolené nové vozidlá so spaľovacou technológiou, potvrdili agentúre DPA zdroje z Bruselu. Návrh musí ešte schváliť kolégium eurokomisárov. Podľa informácií predsedu frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfreda Webera Komisia navrhuje, aby v prípade nových registrácií pre výrobcov automobilov v EÚ od roku 2035 platila povinnosť znížiť emisie oxidu uhličitého o 90 % a nie o 100 %.
Európsky parlament by mohol „určite ísť ešte ďalej. Napriek tomu je dôležité, že EÚ sa pohla. Je to samozrejme vďaka jasnému postoju Nemecka a nášmu dôslednému postoju z Bavorska“, vyhlásil Söder.
Predstavitelia členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu sa v roku 2022 dohodli, že nové vozidlá v Únii nesmú od roku 2035 počas prevádzky vypúšťať žiadny oxid uhličitý. Komisia po tlaku zo strany automobilového priemyslu a viacerých členských štátov vrátane Nemecka oznámila, že nariadenia o zákaze spaľovacích motorov preskúma. Návrhy na možné zmeny plánu má oficiálne predstaviť budúci týždeň.
M. Söder: Zrušenie zákazu spaľovacích motorov v zmysle návrhu EK nepostačuje
