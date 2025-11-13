< sekcia Ekonomika
Komisia vyzýva na zavedenie poplatkov za malé balíky z Číny
V súčasnosti sa neplatí žiadny poplatok za balíky v hodnote menej ako 150 eur dovážané priamo spotrebiteľom v 27-člennom bloku, v mnohých prípadoch prostredníctvom čínskych platforiem.
Autor TASR
Brusel 13. novembra (TASR) - Európska komisia vyzvala ministrov financií členských štátov Európskej únie (EÚ), ktorí vo štvrtok rokujú v Bruseli, aby od budúceho roka zaviedli poplatok za objednávky s nízkou hodnotou od spoločností ako Temu a Shein a pomohli tak riešiť záplavu lacného čínskeho dovozu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
V súčasnosti sa neplatí žiadny poplatok za balíky v hodnote menej ako 150 eur dovážané priamo spotrebiteľom v 27-člennom bloku, v mnohých prípadoch prostredníctvom čínskych platforiem. EÚ v máji navrhla zrušenie tejto výnimky a zavedenie paušálneho poplatku vo výške dvoch eur za malé balíky, ktorý by sa uplatňoval od roku 2028.
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič teraz v liste, ktorý sa podarilo získať agentúre AFP a ktorý bol zo stredy (12. 11.), vyzval ministrov financií EÚ, aby sa dohodli na dočasnom riešení už na budúci rok. „Je to kľúčový krok k zabezpečeniu toho, aby Európska únia posilnila svoju pozíciu tvárou v tvár rýchlo sa meniacej obchodnej realite,“ napísal Šefčovič.
Európske priemyselné odvetvia, najmä maloobchodníci, poukazujú na „toto narušenie hospodárskej súťaže“ a žiadajú, aby bolo bezodkladne odstránené, uviedol.
„Bude mimoriadne ťažké vysvetliť našim firmám a občanom, prečo EÚ nemôže konať rýchlejšie a nájsť riešenie,“ dodal. V liste sa neuvádza, na akej úrovni by sa mal poplatok stanoviť, ale Šefčovič povedal, že ministri by mali pracovať na „zjednodušenom dočasnom colnom poplatku a lepšom prepojení IT nástrojov“.
Očakáva sa, že členské štáty EÚ a Európska komisia sa počas štvrtkových rokovaní dohodnú na zrušení nulového cla na malé balíky a na nájdení dočasného riešenia už na budúci rok.
V návrhu vyhlásenia, ktoré videla AFP a ktoré sa ešte môže zmeniť, sa hovorí o „vypracovaní jednoduchého dočasného riešenia, ktoré umožní skoršie zavedenie poplatkov, už v roku 2026, aby sa preklenulo prechodné obdobie“.
Cieľom je predložiť tento plán na schválenie počas nasledujúceho zasadnutia ministrov financií 12. decembra. Niektoré členské štáty, ktoré už unavuje čakanie, pokročili s vlastnými plánmi vrátane Rumunska, ktoré zaviedlo päťeurový poplatok na malé balíky.
