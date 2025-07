Kommersant: Rusko skonfiškovalo za 3 roky majetok za 50 mld. USD

Moskva 9. júla (TASR) - Rusko za uplynulé tri roky skonfiškovalo majetok v hodnote 3,9 bilióna rubľov, čo je približne 50 miliárd USD (42,67 miliardy eur) pri súčasnom kurze, tvrdia noviny Kommersant. TASR o tom informuje na základe správy Reuters. To poukazuje na rozsah transformácie na ekonomický model „pevnosť Rusko“, uviedli noviny Kommersant.



Zahraničné spoločnosti čelia riziku štátneho zabavenia, odkedy Rusko vo februári 2022 vyslalo vojská na Ukrajinu. Moskva však najnovšie zameriava svoju pozornosť aj na domáce aktíva s odvolaním sa na strategickú stabilitu a domácu bezpečnosť.



Hodnota zabaveného majetku, ktorú vypočítala právnická firma NSP, poukazuje na rozsah prechodu Ruska z relatívne otvorenej ekonomiky smerom k modelu „pevnosti“, uviedol Kommersant, jeden z najuznávanejších ruských denníkov.



Právnická firma NSP odporučila majiteľom podnikov, aby sa zbavili potenciálnych slabých miest, ktoré by sa mohli použiť ako základ pre zabavenie majetku. Patria sem napríklad tzv. druhé pasy alebo hospodárske väzby s krajinami, ktoré Rusko klasifikuje ako „nepriateľské“, čo je vo všeobecnosti celý západný svet. A navrhla tiež, aby vlastníci firiem zvážili vstup do podnikov so štátnymi partnermi, uviedol Kommersant.



Majetok v hodnote približne 1,54 bilióna rubľov bol zaistený na základe zákona o strategických spoločnostiach, 1,07 bilióna rubľov bolo zaistených z dôvodu korupcie, 385 miliárd rubľov z dôvodu údajného porušenia privatizácie a 621,5 miliardy rubľov pre tvrdenia o neefektívnom riadení, napísal Kommersant.



Pád Sovietskeho zväzu v roku 1991 priniesol nádeje, že Rusko sa môže transformovať na otvorenú trhovú ekonomiku integrovanú do globálnej ekonomiky, hoci rozsiahla korupcia, hospodárske otrasy a kriminalita v 90. rokoch podkopali dôveru v demokratický kapitalizmus.



Prezident Vladimir Putin počas prvých ôsmich rokov svojho pôsobenia pri moci podporoval ekonomické slobody, zameriaval sa na niektorých tzv. oligarchov. Vďaka tomu ruská ekonomika v roku 2008 vzrástla na 1,8 bilióna USD z 200 miliárd USD v roku 1999. V období rokov 2008 až 2022 ekonomika vzrástla na 2,3 bilióna USD, aj keď ju tvrdo zasiahli západné sankcie po anexii Krymu v roku 2014, ukazujú údaje Medzinárodného menového fondu (MMF). Hoci si ruská ekonomika počas vojny na Ukrajine viedla lepšie, ako sa očakávalo, jej nominálna dolárová hodnota v roku 2024 bola podľa údajov MMF iba 2,2 bilióna USD.



(1 EUR = 1,1718 USD)