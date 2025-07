Komora daňových poradcov: Podpora športu cez dane má presné pravidlá

Bratislava 19. júla (TASR) - Od júla tohto roka začali platiť nové pravidlá pre činnosť športovcov, športových organizácií a odborníkov, vyplývajúce z novely zákona o športe. V oblasti dane z príjmov nadobudnú zmeny súvisiace s podporou športu účinnosť od 1. januára 2026. Jednou z noviniek je, že tréneri budú môcť mať od dane oslobodené príjmy, a to najviac v sume 300 eur mesačne. Zavádza sa aj superodpočet pre podnikateľov, ktorí budú chcieť klubom pomôcť prostredníctvom materiálno-technického zabezpečenia, poukázala špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.



„Zavedením superodpočtu v športe sa do daňového systému dostáva nová možnosť podpory športových organizácií prostredníctvom odpočtu výdavkov, ktorý umožňuje podnikateľom znížiť základ dane o hodnotu nepeňažného plnenia - konkrétne športového vybavenia alebo náčinia poskytnutého športovým organizáciám. Ide o špecifický typ daňového zvýhodnenia, ktorý je viazaný na prísne definované podmienky a limity,“ upozornila daňová poradkyňa z SKDP Alica Fisterová.



Tento nový daňový nástroj bude musieť mať výlučne formu nepeňažného plnenia, akým je napríklad poskytnutie športového náčinia či vybavenia športovým organizáciám. „Výška odpočtu sa oproti pôvodnému návrhu znížila zo 100 % na 50 % a maximálne do výšky 250.000 eur ročne. V porovnaní s pôvodným návrhom ide o významné zúženie uplatnenia superodpočtu,“ priblížila odborníčka.



Odpočet si bude môcť uplatniť právnická aj fyzická osoba s príjmami z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ak po zohľadnení daňovej straty vykáže kladný základ dane. Súčasne musí byť plnenie zaúčtované v účtovníctve daňovníka.



„Na uplatnenie superodpočtu je potrebné, aby boli výdavky reálne zaplatené, musia byť účtovne oddelené od ostatných výdavkov, firma musí dosiahnuť kladný základ dane (po zohľadnení daňovej straty) a plnenie nesmie byť hradené z verejných zdrojov,“ spresnila Fisterová. Finančné riaditeľstvo SR zverejní zoznam daňovníkov, ktorí superodpočet využijú, ako aj údaje o športových organizáciách, ktoré plnenie prijali.



Novinkou je aj úprava daňového oslobodenia príjmov pre trénerov. Od roku 2026 budú oslobodené príjmy zo závislej činnosti do 300 eur mesačne, súhrnne od všetkých zamestnávateľov, pre trénerov zapísaných v registri fyzických osôb v športe. „Táto zmena môže mať pozitívny vplyv najmä pre malé športové kluby, ktoré majú obmedzený rozpočet na trénerov a administratívu,“ predpokladá daňová poradkyňa.



Zmeny v dani z príjmov nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2026, čím sa vytvára priestor pre športové organizácie aj trénerov pripraviť sa na nové daňové pravidlá v dostatočnom predstihu. „Zavedenie superodpočtu v športe prináša nový prvok do daňového systému, ktorý si vyžaduje dôkladné porozumenie podmienok. Úlohou daňového poradcu je v tomto smere pomôcť klientovi zorientovať sa v legislatíve, vyhodnotiť oprávnenosť výdavkov a zabezpečiť správne uplatnenie tohto nástroja,“ dodala Fisterová.