Komora daňových poradcov: Rozšíria sa možnosti záväzného stanoviska
Záväzné stanovisko vydá Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy alebo so súhlasom v predĺženej lehote.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Od 1. septembra tohto roka sa rozšíril rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu môžu daňové subjekty požiadať Finančné riaditeľstvo SR o vydanie záväzného stanoviska. Novela vyhlášky Ministerstva financií SR tak prináša pre podnikateľov viac právnej istoty pri uplatňovaní daňových predpisov. Poukázala na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská s tým, že informácie o zmenách sú dostupné aj na internetovej stránke komory.
„K doterajším možnostiam pribúda vydanie záväzného stanoviska k posúdeniu sadzby DPH aj za služby, pričom doteraz bolo možné len pri tovaroch. Ďalej môžu žiadať o vydanie záväzného stanoviska k posúdeniu zdaniteľného obchodu pri dodaní tovaru, dodaní služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Novinkou je aj možnosť požiadať o záväzné stanovisko k uplatňovaniu zákona o dani z finančných transakcií,“ priblížila Rybanská.
Záväzné stanovisko poskytuje podnikateľovi istotu, že ak postupuje podľa neho, je tento postup záväzný aj pre daňový úrad, čo mu môže dodať väčšiu istotu napríklad v prípade daňovej kontroly.
Podanie žiadosti o stanovisko však nie je bezplatné, je spojené s úhradou 1000 eur. Táto suma sa viaže na poskytnutie stanoviska k jednému obchodnému prípadu a jednému právnemu predpisu. Vysoko spoľahlivé daňové subjekty platia polovicu tejto sumy.
„Žiadosť o záväzné stanovisko daňového subjektu musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov, právne posúdenie prípadu, sumu predpokladaného obchodného prípadu,“ vymenovala Rybanská.
Záväzné stanovisko vydá Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy alebo so súhlasom v predĺženej lehote.
