Komora daňových poradcov: Skúšky daňových poradcov už budú len písomné

Bratislava 4. apríla (TASR) - Skúšky daňových poradcov budú fungovať po novom. Záujemcovia o túto profesiu nebudú musieť absolvovať ústnu časť, zvládnuť musia len písomný vedomostný test a prípadové štúdie. Najbližšie skúšky sa uskutočnia v júnovom termíne, prihlášky musia záujemcovia zaslať do konca apríla tohto roka. Informovala o tom v piatok špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.



"SKDP v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravila novelizáciu skúšobného poriadku, ktorý podpísali 1. apríla. Poriadok upravuje prijímacie skúšky pre vstup do profesie daňového poradcu. Pôvodný skúšobný poriadok SKDP platil od roku 2011 a komora pri prijatí nového vychádzala z jeho textu, ktorý bol precizovaný a prispôsobený novým podmienkam," priblížila s tým, že základný rámec skúšok určuje zákon o daňových poradcoch a SKDP.



Najzásadnejšou zmenou v pravidlách je vypustenie ústnej časti skúšok. Dôraz bude kladený na absolvovanie vedomostného testu a prípadové štúdie, ktoré bude potrebné absolvovať písomne. Účelom skúšky je overiť, či má uchádzač, ktorý požiadal o jej vykonanie, potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu.



„Teší nás, že každoročne prejavia záujem vstúpiť do našej profesie desiatky nových uchádzačov. Komora robí maximum pre to, aby im vytvorila dostatočné podmienky na prípravu na skúšky a objektívne overenie ich pripravenosti. Verím, že nový skúšobný poriadok prispeje ku zvýšeniu kredibility profesie daňového poradcu,“ zhodnotila prezidentka SKDP Miriam Galandová.



Záujemcovia ešte predtým, ako absolvujú skúšky, musia mať zodpovedajúcu prax alebo získať skúsenosti ako asistent daňového poradcu. Asistentská prax je vyžadovaná v trvaní troch rokov. Akadémia daňových poradcov dvakrát ročne organizuje cyklus seminárov Dane komplexne, ktorý záujemcom pomôže pripraviť sa na testy, doplnila SKDP.