Komora: Komunikáciu vlády s podnikmi hodnotí pozitívne 8 % členov

Bratislava 23. januára (TASR) - Komunikáciu vlády s inštitúciami podnikateľského sektora hodnotilo v roku 2024 pozitívne 8 % a negatívne 52 % účastníkov aktuálneho prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). V predchádzajúcom prieskume z roku 2023 bol nižší podiel pozitívnych (4 %) aj negatívnych odpovedí (51 %). Podrobné výsledky spolu s vlastnou makroekonomickou prognózou na rok 2025 predstaví SOPK budúci týždeň v utorok (28. 1.) na 28. ročníku konferencie o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky.



Pri hodnotení podmienok na podnikanie bol v roku 2024 viditeľný mierny nárast pozitívnych hodnotení oproti roku 2023, a to z 9 % na 11 %. Výraznejšie, z 36 % na 44 %, sa však medziročne zvýšil podiel negatívnych hodnotení podmienok na podnikanie.



"Podiel účastníkov prieskumu, ktorí očakávajú priaznivejšie podmienky na podnikanie v roku 2025, medziročne klesol zo 16 % na 8 %. Zároveň výrazne, z 28 % na 67 %, vzrástol podiel negatívnych očakávaní," priblížila SOPK. Podiel negatívnych očakávaní respondentov je tretí najvyšší od roku 2010.



Za najväčšie riziko pre podnikanie v roku 2024 považovali členovia SOPK zapojení do prieskumu vysoké daňové a odvodové zaťaženie, po ňom rast cien vstupov, najmä cien energií. Na treťom mieste bol nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Tieto riziká dominujú na prvých miestach v posledných troch rokoch.



Ekonomický prieskum medzi svojimi členmi realizuje SOPK od roku 1998. Ten najnovší sa uskutočnil v októbri a novembri 2024 a zúčastnilo sa na ňom 190 respondentov. Jeho účastníci sú z celého Slovenska, ide o malé, stredné aj veľké firmy, so slovenským vlastníctvom, menšinovým zahraničným i väčšinovým zahraničným vlastníctvom.