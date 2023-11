Komora MNO: Zrušenie 2 % bude mať fatálny dosah na činnosť neziskoviek

Bratislava 30. novembra (TASR) - Zrušenie mechanizmu poukazovania 2 % daní z pridanej hodnoty (DPH) bude mať fatálny dosah na objem činnosti neziskových organizácií. Uviedol to vo štvrtok Marcel Zajac z Komory mimovládnych neziskových organizácií (MNO) s tým, že ho nedokáže nahradiť avizovaný dotačný mechanizmus.



"Sme v čase po voľbách, keď sa kompletne mení politická garnitúra, z tohto dôvodu absentuje komunikácia. Napriek tomu prichádzajú návrhy, ktoré tento mechanizmus ohrozujú. Radšej by sme pokojne robili to, čo máme. Nejde pritom len o podporu MNO, ale v prvom rade o podporu ich aktivít vo verejnoprospešnej oblasti. Toto je pravda, o ktorej chceme presvedčiť poslancov Národnej rady (NR) SR," objasnil Zajac.



Dodal, že sa často stretáva s náhradou v podobe dotačného mechanizmu, ktorý je však nedostatočný. Práve neziskové organizácie podľa neho vedia, do ktorých regiónov a akým ľuďom financie konkrétne smerovať.



Ako uviedla Eva Kováčová z Ligy proti rakovine, problémy môžu nastať, práve pokiaľ nie je v symbióze prvý, druhý a tretí sektor. "Bolo by fajn, keby ľudia, ktorí o týchto veciach rozhodujú, niekedy prišli a porozprávali sa s ľuďmi, pre ktorých tu sme a pracujeme. Otázkou je, kto bude robiť našu činnosť, ak prídeme o časť zdrojov príjmu a budeme musieť niektoré služby eliminovať," doplnila.



Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením uviedla, že ak by sa mechanizmus poukazovania 2 % DPH zmenil, o finančný príspevok by prišli tisícky rodín. "Štátu vzniknú vyššie náklady, keďže bude potrebných viac liekov či dlhšie hospitalizácie. Všetci zodpovední by mali zvážiť, či súčasný mechanizmus ponechajú alebo zrušia," dodala.



Tento mechanizmus je podľa Andrey Madunovej z Organizácie maskulárnych dystrofikov mimoriadne dôležitým zdrojom príjmov napriek tomu, že financie získavajú aj z dotácií. "Používame ich na pomoc našim členom, na dofinancovanie aktivít letných táborov, keďže deti na vozíkoch nemajú možnosť zúčastniť sa na nich," uzavrela.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) vyhlásil po rokovaní vlády 8. novembra, že chce upokojiť mimovládny sektor v súvislosti so zmenou podoby rodičovského dôchodku. Nešlo podľa neho o žiaden útok, ale o riešenie, ako vyplácať nový rodičovský dôchodok.