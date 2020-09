Komora opatrovateliek Slovenska predložila vláde viaceré požiadavky

Bratislava 14. septembra (TASR) - Komora opatrovateliek Slovenska (KOS) má viaceré požiadavky, ktoré adresuje vláde. Medzi nimi je zvýšenie miezd o 300 eur, zabezpečenie dotácií z ministerstva práce do každého zariadenia, ale aj zmeny vo viacerých zákonoch. Požiadavky zhrnuli opatrovateľky v otvorenom liste, ktorý chcú adresovať Úradu vlády SR, ale aj každému poslancovi parlamentu.



KOS konštatuje, že práca opatrovateliek a sanitárov patrí na Slovensku medzi povolania s najnižším platovým aj spoločenským ohodnotením. Komora upozorňuje napríklad, že šofér smetiarskeho auta zarobí takmer o polovicu viac ako opatrovateľka či sanitár. "Sociálne služby a najmä dlhodobá starostlivosť, ktorej potreby budú stále len rásť, potrebuje nielen sociálnych pracovníkov, ale aj opatrovateľky a sanitárov. Preto máme právo žiadať od štátu rovnocennú podporu," uviedla v stanovisku pre médiá predsedníčka KOS Dana Grafiková.



Komora žiada vládu o splnenie predovšetkým mzdovej požiadavky. "Trváme na tom, že tieto financie má vyčleniť štát ako systémovú pomoc, či už v príspevku z ministerstva práce poskytovateľom, ktorý sa dá použiť len na mzdy, alebo ako súčasť nového príspevku v odkázanosti, ktorý dá priamo cez poukaz odkázanému občanovi. Ak máme v krajine ťažkú prácu, ktorá je potrebná, ale nikto ju pomaly nechce robiť, niet inej cesty, len ju slušne zaplatiť," uvádza v otvorenom liste KOS.



Na Slovensku však ani jedna z vlád podľa komory nikdy zásadne neriešila finančné podhodnotenie týchto profesií napriek tomu, že kvalifikačné predpoklady sú zákonom stanovené. Nedostatok týchto pracovníkov sa zvyšuje každým rokom, pretože je nezáujem mladých o štúdium alebo prácu v tejto profesii. Komora preto žiada zvýšenie miezd opatrovateliek a sanitárov o 300 eur, pričom tieto zdroje by mal poskytnúť ich zamestnávateľom štát. Okrem toho požaduje novelu Zákonníka práce tak, aby sa umožnilo opatrovateľkám a sanitárom pracovať v turnusovom režime. "Žiadame prednostný nájom pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v samosprávnych nájomných bytoch, zvyšovanie vzdelania opatrovateliek, aby vzhľadom na stále sa zvyšujúce nároky a štandardy kvality poskytovaných služieb boli lepšie pripravené na prax, mali možnosť profesionálneho rastu a vyšší spoločenský status," konštatuje KOS.



Okrem toho je podľa opatrovateľov a opatrovateliek potrebné rozšíriť základný 220-hodinový kurz o povinné dovzdelávanie, ktorého súčasťou je prvá pomoc raz za dva roky. Vláda by tiež mala riešiť zdravotné bonusy vo forme preventívnych rekondičných a kúpeľných pobytov, pričom by mali byť hradené zdravotnou poisťovňou.



Komora tiež žiada zabezpečiť z dotácie rezortu práce do každého zariadenia sociálnych služieb, bez rozdielu zriaďovateľa, aspoň jednu zdravotnú pomôcku uľahčujúcu manipuláciu s odkázanými a urýchliť a zefektívniť prideľovanie takýchto zdravotných pomôcok aj na občana s odkázanosťou v domácej opatere. Ďalej komora žiada do nového zákona o sociálnych službách zakomponovať aj Chartu práv zamestnanca v sociálnych službách. Tiež chce viazať pripravovaný príspevok v odkázanosti na konkrétneho občana formou poukazu, ktorý si uplatní u registrovaného poskytovateľa sociálnych služieb alebo u opatrovníka v domácnosti. "Forma poukazu zamedzí zneužitiu financií a pomôže odstrániť šedú prácu opatrovania v SR," dodala komora.