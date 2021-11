Komora: Poľovníci robia maximum, denne ulovia až 260 diviakov

Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovenskí poľovníci berú úlohu v boji proti africkému moru ošípaných (AMO) vážne. Dôkazom toho je aj tohtoročný lov diviačej zveri, ktorý od začiatku marca do konca októbra dosiahol hranicu 45.000 kusov. Rovnaký počet sa zaznamenal aj v sezóne 2019/2020, keď poľovníci ulovili historicky najviac, až 75.000 diviakov. Informoval o tom hovorca Slovenskej poľovníckej komory (SPK) Alojz Kaššák.



Hoci sa na veľkej časti Slovenska, ktorá je zasiahnutá africkým morom ošípaných, na určitý čas nemôže loviť, alebo diviaky úplne zmizli, čísla lovu podľa neho neustále stúpajú.



SPK podľa Kaššáka veľmi teší, že sú poľovníci zodpovední a štatistika lovu prekonáva rekordy. Len napríklad priemerný denný lov za posledné dva mesiace presiahol už 260 kusov diviačej zveri. Málokto si uvedomí, koľko to stojí poľovníkov námahy, hodín času i financií, aby sa im podarilo stavy diviakov znížiť.



V rovnakom čase minulého roka bolo ulovených len 38.000 kusov diviačej zveri. Lov im znemožňovali protipandemické opatrenia, ako zákaz cestovania z okresu do okresu či zákaz usporiadania hromadných podujatí. Teraz sa situácia opäť začala dramatizovať a SPK sa obáva, že pokiaľ k tomu naozaj príde, spoločné poľovačky v režime "OP" nebudú mať takú účinnosť. Hoci v septembri SPK dostala od Úradu verejného zdravotníctva SR stanovisko, kde uviedli, že spoločné poľovačky sa vykonávajú zo zákona, a preto sa na ne vydané opatrenia nevzťahujú.



Kaššák poznamenal, že uľahčiť predaj vyšetrenej diviny v koži sa snažia aj veterinári. Pred pár dňami boli upravené mimoriadne núdzové opatrenia vydané hlavným veterinárnym lekárom, ktoré umožňujú umiesťovanie diviny z diviačej zveri v reštrikčnom pásme po obdržaní negatívneho výsledku na AMO.



Dodal, že problém s umiestnením diviny na trhu sa však podarilo čiastočne vyriešiť prostredníctvom spustenia aplikácie PredajDiviny.sk, cez ktorú sa ponúklo už viac než 12 ton diviny v koži z diviačej zveri. Poľovníci však neponúkajú len divinu z diviakov, ale najmä z jelenej a danielej zveri. Od vzniku aplikácie sa tak ponúklo už viac ako 60 ton diviny v koži.