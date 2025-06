Komora poradcov upozorňuje na zmenu registrácie na platiteľa DPH

Bratislava 15. júna (TASR) - Podnikatelia by mali priebežne sledovať svoj obrat, ak sa nechcú stať platiteľmi dane z pridanej hodnoty (DPH), prípadne ak sa chcú vyhnúť sankciám za nesplnenie zákonnej povinnosti spojenej s registráciou. Od začiatku tohto roka začali platiť významné zmeny týkajúce sa registrácie tuzemských zdaniteľných osôb na túto daň. Upravila sa nielen hranica stanoveného obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH, ale aj obdobie pre sledovanie výšky tohto obratu a celý proces registrácie. Informovala o tom Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).



„Odporúčame podnikateľom, aby si pravidelne sledovali svoj kumulatívny obrat od 1. januára 2025. Povinnosť registrácie totiž vzniká už v priebehu roka do piatich dní po dosiahnutí obratu 50.000 eur, čo môže byť už aj v priebehu mesiaca, v ktorom dosiahol tento obrat,“ priblížila daňová poradkyňa SKDP Mária Sameková.



Najdôležitejšou zmenou je podľa komory zvýšenie zákonom stanoveného limitu pre povinnú registráciu na DPH a zmena obdobia, za ktoré sa obrat pre povinnú registráciu sleduje. Kým do konca minulého roka sa obrat sledoval za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a limit pre povinnú registráciu bol 49.790 eur, po novom sa obrat na účely registrácie na platiteľa DPH posudzuje za pevne stanovené obdobie jedného kalendárneho roka.



Pre povinnú registráciu tuzemskej zdaniteľnej osoby sa zaviedol dvojstupňový obrat. Od začiatku tohto roka platí, že o registráciu musí požiadať každý podnikateľ, ak jeho obrat dosiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku 50.000 eur. Platiteľom DPH sa podnikateľ stane prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnemu roku, za ktorý presiahol obrat 50.000 eur.



Zachovaná zostala možnosť dobrovoľnej registrácie pre podnikateľov, ktorí nedosiahnu zákonný obrat, no chcú sa stať platiteľmi DPH. „Dobrovoľnú registráciu odporúčam aj tým podnikateľom, ktorí už dosiali v tomto roku obrat 50.000 eur a vedia, že v pomerne krátkom čase ešte v prebiehajúcom roku dosiahnu obrat 62.500 eur, a teda sa stanú platiteľmi skôr ako prvým dňom nasledujúceho roka,“ doplnila Sameková.