Komora pozitívne hodnotí vyplatenie viac ako polovice záloh k platbám

Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) hodnotí vysoko pozitívne fakt, že v týchto dňoch majú poľnohospodári vyplatenú už viac ako polovicu záloh k priamym platbám. Finančné zdroje zaistia aktuálnu stabilitu odvetvia. Poľnohospodári sa stanú dôveryhodným partnerom aj pre bankové inštitúcie. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Zdôraznila, že spustenie vyplácania preddavkov priamych platieb je na Slovensku unikát. Po takto fungujúcom systéme financovania odvetvia z európskych zdrojov volala podľa nej SPPK už roky. Po obrovských problémoch s meškaním finančných prostriedkov pri ostatnej kampani sa situácia výrazne zmenila a dnes majú poľnohospodári na účtoch približne 160 miliónov eur, čo je viac ako polovica celkovej obálky priamych platieb.



"Mať vyplatené preddavky priamych platieb bolo našou oprávnenou požiadavkou už minimálne jednu dekádu. Má to byť úplne prirodzený spôsob financovania odvetvia, veď aj iné európske krajiny, napríklad susedná Česká republika, idú po vyplatení čo najvyššieho podielu peňazí prostredníctvom zálohových platieb. Prácu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za prispenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR hodnotíme veľmi pozitívne. Veríme, že PPA naštartovala všetky základné procesy, ktoré vedú k administrácii, kontrole a výplate peňazí," uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.



SPPK podľa Holéciovej verí, že vyplácanie zálohových platieb v slovenskom poľnohospodárstve sa už stane samozrejmosťou aj pre budúce roky. Istota financovania je totiž kľúčová aj pre slovenské banky, pre ktoré budú poľnohospodárske podniky opäť dôveryhodným partnerom pri čerpaní bankových úverov.



Hovorkyňa dodala, že začiatkom decembra sa začína obdobie, keď sa budú vyplácať riadne rozhodnutia. SPPK bude podľa nej zvedavá, aký podiel celkovej obálky v rámci priamych platieb a neprojektových podpôr sa podarí vyplatiť do konca roka.