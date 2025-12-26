< sekcia Ekonomika
SPPK: Rok 2025 bol ďalším z rýchlych a turbulentných rokov
Autor TASR
Bratislava 26. decembra (TASR) - Rok 2025 bol ďalším z rýchlych a turbulentných rokov, ktorý na domácej pôde poznačila najmä slintačka a krívačka (SLAK) a na európskej pôde zámer Európskej komisie (EK) znížiť financovanie európskeho poľnohospodárstva a zmeniť podobu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2027. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
Priblížila, že SPPK počas roka 2025 naďalej presadzovala záujmy svojich členov vedúce k zlepšeniu podnikateľského prostredia a zabezpečeniu výroby zdravých a bezpečných slovenských potravín.
„Práve vďaka odbornej diskusii SPPK sa podarilo udržať silný štátny rozpočet a aj pre ďalšie roky stabilizovať štátnu pomoc. Sme v dennom kontakte s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vďaka neúnavným, vyše desaťročným rokovaniam sa podarilo presadiť vyplácanie zálohových platieb pre poľnohospodárov, ktoré boli realitou aj v roku 2025, dokonca v rekordnej výške,“ zdôraznila.
„Podarilo sa nám presadiť už piatu modifikáciu Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, zameranú najmä na priblíženie podmienok vyplácania priamych platieb skutočnej poľnohospodárskej praxi,“ podčiarkla.
Informovala, že komora vyzývala vládu SR na riešenie dovozov lacných komodít z tretích krajín a odmietnutie obchodnej dohody EÚ s krajinami Mercosur v časti agropotravinárstva. „Aj preto sme vo februári 2025 zorganizovali spolu s českými poľnohospodármi protest na česko-slovenskej hranici proti obchodnej dohode Mercosur. Pridali sa k nám aj poľnohospodári z Maďarska a Rakúska,“ pripomenula.
„Aj vďaka našim európskym aktivitám prišlo k odloženiu uplatňovania nariadenia o odlesňovaní o ďalší rok," upozornila hovorkyňa SPPK.
Z iniciatívy SPPK podľa nej podpísali predstavitelia agropotravinárskych komôr krajín V4 tzv. Tatranskú deklaráciu odsudzujúcu návrhy EK na Viacročný finančný rámec a Spoločnú poľnohospodársku politiku na roky 2028 - 2034. „Práve proti týmto dvom zámerom sme spolu s ďalšími tisíckami európskych poľnohospodárov protestovali v polovici decembra v Bruseli, pričom išlo historicky o najväčší protest poľnohospodárov v Bruseli,“ doplnila.
„Aj v roku 2025 sme sa venovali lepšiemu nastaveniu vzdelávacieho procesu stredných odborných škôl agropotravinárskeho zamerania tak, aby absolventi boli hneď po škole schopní naplno začleniť sa do pracovného procesu v poľnohospodárskych a potravinárskych firmách. Pracovali sme aj na potravinárskej a poľnohospodárskej legislatíve. Odborné témy sme celoročne komunikovali v médiách a na sociálnych sieťach,“ dodala.
„Jednou z najdôležitejších úloh pre budúci rok bude práca na zlepšení podnikateľského prostredia pre potravinárov. Vyššia finančná podpora je základom, pokiaľ majú slovenské potravinárske firmy zvládnuť tvrdé konkurenčné prostredie na európskom trhu spôsobené aj dovozmi agropotravinárskych tovarov z tretích krajín,“ uzavrela hovorkyňa SPPK.
