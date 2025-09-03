< sekcia Ekonomika
Komora rokovala s PS o opatreniach na podporu ekonomiky
Progresívne Slovensko ako jediná opozičná politická strana reagovalo na Vyhlásenie SOPK k aktuálnej ekonomickej situácii na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Členovia Predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na čele s jej predsedom Petrom Mihókom sa v utorok (2. 9.) stretli s predsedom opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michalom Šimečkom a poslancom Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Štefanom Kiššom. Témou boli opatrenia na podporu slovenskej ekonomiky, informovala SOPK.
Progresívne Slovensko ako jediná opozičná politická strana reagovalo na Vyhlásenie SOPK k aktuálnej ekonomickej situácii na Slovensku, v ktorom komora pomenovala problémy slovenskej ekonomiky, navrhla riešenia a zároveň ponúkla politickým stranám diskusiu na túto tému. Vyhlásenie dostali okrem prezidenta, premiéra a predsedu parlamentu aj predsedovia všetkých parlamentných politických strán.
Rovnako ako SOPK, aj Progresívne Slovensko má pripravené návrhy ekonomických opatrení, ktoré by v prípade, že by sa dostalo do vlády po budúcich voľbách, chcelo realizovať. Na stretnutí sa otvorili viaceré témy, od územnosprávneho členenia Slovenska cez budúcnosť Európskej únie až po ceny energií.
„Sme radi, že Progresívne Slovensko vníma nevyhnutnosť územnosprávneho usporiadania Slovenska v inej rovine, ako sa nachádza dnes. Dnešné územnosprávne usporiadanie je ekonomicky, ale aj politicky neudržateľné,“ konštatoval Mihók.
Šéf SOPK ocenil tiež diskusiu na tému Európskej únie. „Teší nás, že, aj keď s určitými obmedzeniami, prijali našu tézu, že Európska únia musí prejsť reformou, pretože v dnešnej podobe sa stáva brzdou rozvoja všetkých jej členských krajín, ktoré strácajú svoju pozíciu z hľadiska globálneho vývoja, z hľadiska medzinárodného obchodu, z hľadiska investícií,“ dodal predseda SOPK.
Ak sa má minimálne spomaliť ekonomický úpadok európskej ekonomiky a jej klesajúci podiel na globálnej ekonomike, potrebná je celoeurópska spolupráca. Keď totiž klesá výkonnosť ekonomiky Európskej únie, jej slabšie ekonomiky padajú ešte viac.
Komora aj PS sa dohodli, že po prezentácii ekonomického programu Progresívneho Slovenska sa opäť stretnú a budú diskutovať už o konkrétnych témach z tohto programu. Šimečka skonštatoval, že sú otvorení diskusii a pripravení opatrenia korigovať či formulovať nové. Reagoval tak aj na poznámku člena Predstavenstva SOPK, generálneho riaditeľa Dusla Šaľa Petra Bláhu, podľa ktorého je problém, že politické strany nekomunikujú s podnikateľmi. Pritom práve o ekonomických problémoch a opatreniach je potrebné spolu komunikovať.
