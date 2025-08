Komora spúšťa 8. ročník súťaže o najlepšie inovácie v potravinách

Bratislava 1. augusta (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) spúšťa prihlasovanie do 8. ročníka súťaže o Cenu PKS za rok 2025. Informovala o tom riaditeľka PKS Jana Venhartová. Prihlášky do súťaže je podľa nej možné podať do 31. októbra 2025. Spresnila, že potravinári môžu prihlásiť svoje inovatívne potravinárske výrobky, projekty zamerané na udržateľný spôsob výroby či spotreby potravín, obohatené výrobky i komunikačné edukačné kampane pre spotrebiteľov.



Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom na Slovensku. PKS v roku 2025 v súťaži podľa Venhartovej otvára celkovo tri kategórie, a to Inovatívny výrobok, Trvalá udržateľnosť a Osobnosť potravinárstva.



Odborná komisia bude aj tento rok hodnotiť jednotlivé výrobky, pre ktoré sú stanovené náročné podmienky, pokiaľ ide o spôsob spracovania potravín, netradičnú receptúru výrobku či spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu vlastností potraviny. Potravinárske podniky môžu do súťaže prihlásiť aj svoje projekty trvalej udržateľnosti, zamerané napríklad na šetrnosť vo vzťahu k spotrebe vody a energie, znižovanie uhlíkovej stopy, komunikačné kampane voči spotrebiteľom či reformulované výrobky. Zároveň komora prijíma nominácie na ocenenie významných osobností potravinárstva. Výsledky súťaže budú vyhlásené do 31. decembra 2025.



„V Slovenskej republike máme potenciál vyrábať inovatívne výrobky, o ktoré je v zahraničí záujem. Aby však zostali potravinári konkurencieschopní voči zahraničným výrobcom, potrebujeme výrazným spôsobom podporiť inovácie a ich presadenie sa na slovenskom trhu, ale aj v zahraničí. Na výraznú podporu produkcie inovatívnych potravín by sa malo pamätať aj pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov v rámci rezortu pôdohospodárstva,“ dodala Venhartová.