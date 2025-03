Komora: Trestnoprávna zodpovednosť inžinierov má znížiť riziko nehôd

Bratislava 29. marca (TASR) - Trestnoprávna zodpovednosť stavebných inžinierov má zabezpečiť, aby si odborníci v tomto odvetví plnili svoje povinnosti zodpovedne, s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a dodržiavanie zákonov. Cieľom je minimalizovať riziko nehôd, kolapsu stavieb, ohrozenia životov a životného prostredia. Uviedla to Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI).



„Hlavným cieľom trestnoprávnej zodpovednosti stavebných inžinierov je ochrana verejnosti pred následkami neodbornej práce, zanedbaním povinností alebo vedomým porušovaním legislatívy,“ uviedol predseda SKSI Vladimír Benko s tým, že funguje aj ako preventívny nástroj, ktorý má profesionálov motivovať k obozretnosti a etickému správaniu.



Komora pripomenula, že vo svete existuje viacero prípadov, ktoré ilustrujú dôsledky zanedbania povinnosti stavebných inžinierov. Spomenula zrútenie Rana Plaza v Bangladéši či nedodržanie požiarnej bezpečnosti, čo viedlo k požiaru veže Grenfell v Londýne.



Benko prízvukoval, že na Slovensku sú stavební inžinieri viazaní zákonmi, ktoré definujú ich povinnosti a zodpovednosť. „Zákony o výstavbe, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci stanovujú rámec, v ktorom musia profesionáli pôsobiť,“ uviedol s tým, že je tu aj trestný zákon s ustanoveniami o všeobecnom ohrození a trestných činoch proti životu a zdraviu a tiež medzinárodné predpisy zahŕňajúce aj smernice EÚ o bezpečnosti a kvalite stavieb.



„Trestná zodpovednosť môže vzniknúť v prípadoch, keď poruší zákonné alebo odborné povinnosti, napríklad navrhne stavbu v rozpore s bezpečnostnými normami,“ spresnil advokát Roman Hriadel. Doplnil, že zodpovednosť prichádza aj vtedy, keď odborník koná úmyselne alebo z nedbanlivosti, teda buď vedome riskuje, alebo nekoná s potrebnou odbornou starostlivosťou. „Podľa závažnosti skutku môže súd uložiť vysoké pokuty, zákaz vykonávať inžiniersku činnosť a pri vážnych činoch, ak napríklad príde k úmrtiam, aj podmienečné alebo nepodmienečné odňatie slobody,“ dodal advokát.



SKSI pripomenula, že na to, aby stavební inžinieri minimalizovali riziko trestnoprávnych dôsledkov, musia dodržiavať stanovené štandardy. „Dbajte na dodržiavanie národných aj medzinárodných noriem pri návrhu a realizácii projektov,“ uviedol Benko. Doplnil, že viesť si treba i presnú dokumentáciu o rozhodnutiach a postupoch, ktorá môže pomôcť pri objasňovaní prípadných problémov. „Dôležitým aspektom je transparentnosť a odolnosť voči tlakom, ktoré by mohli viesť k obchádzaniu pravidiel,“ odporučil.



Trestnoprávna zodpovednosť stavebných inžinierov je podľa SKSI kľúčová pre udržanie bezpečnosti, kvality a integrity stavebných projektov. „Aj keď si mnohí profesionáli uvedomujú dôležitosť svojich povinností, legislatívny rámec a trestnoprávne mechanizmy slúžia ako nevyhnutný prostriedok na ochranu verejnosti. S dôrazom na transparentnosť, vzdelávanie a dodržiavanie pravidiel môžu inžinieri prispieť k bezpečnejšiemu a udržateľnejšiemu svetu,“ uzavrela SKSI.