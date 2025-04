Komora: Úloha štátu je pri súčasných ekonomických výzvach dôležitá

Bratislava 9. apríla (TASR) - Podnikateľské prostredie na Slovensku prechádza už niekoľko rokov viacerými makroekonomickými výzvami. Úloha štátu je práve v takýchto situáciách dôležitá, pretože prináša stabilizačné nástroje, ktoré pomáhajú podnikateľskému prostrediu prekonať ekonomické výzvy. Uviedla to v stredu Americká obchodná komora v SR, ktorá v tejto súvislosti spolu s partnermi zorganizovala štvrtý ročník podujatia Deň reštrukturalizácie.



„Makroekonomické podmienky v Európskej únii (EÚ) a geopolitické okolnosti majú obrovský dosah na Slovensko. Náš štvrtý ročník konferencie je však jasnou odpoveďou na túto realitu. Odborníci sa spájajú aj so zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR, aby diskutovali, ako podnikateľom pomôcť prekonať ťažkosti z obdobia najväčšieho tlaku na ich konkurencieschopnosť,“ uviedol predseda Výboru pre konkurz a reštrukturalizáciu Americkej obchodnej komory v SR Viliam Myšička.



Komora priblížila, že COVID-19, vojna na Ukrajine, inflácia, ako aj energetická kríza, geopolitické dianie a stagnácia ekonomiky v EÚ v posledných rokoch zásadne ovplyvňovali tok financií a platobnú disciplínu spoločností. Kvôli dlhšiemu obdobiu vysokej inflácie a rastúcim úrokovým sadzbám dnes spotrebitelia i niektoré firmy čerpajú podľa odborníkov zdroje aj z likviditných rezerv, ktoré sa však postupne míňajú.



Podnikateľské neúspechy majú podľa komory dosah na široké spektrum subjektov, ekonomických a právnych vzťahov. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii by mal pritom ponúkať insolvenčnej legislatíve riešenia problémov s platobnou neschopnosťou ešte predtým, ako sa spoločnosť dostane na prah samotného úpadku. Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodás zdôraznil pri príležitosti stredajšieho podujatia dôležitosť spolupráce. „Za kľúčovú súčasť našich úloh považujeme dialóg so zainteresovanými stranami a z toho vyplývajúcu racionálnu a stabilnú reguláciu,“ povedal.



Tento rok sa podujatie komory zameriava hlavne na právne a ekonomické aspekty predaja podniku v insolvencii, právnu úpravu zvereneckých fondov, vklady majetku do zvereneckých fondov v praxi, aplikačné problémy v insolvenčnom konaní z pohľadu veriteľov a správcov a najväčšie výzvy slovenského insolvenčného práva.