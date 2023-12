Poľnohospodári vítajú rozhodnutie EK o modifikácii strategického plánu

Bratislava 5. decembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta rozhodnutie Európskej komisie (EK), ktorá Slovensku schválila dlho očakávanú modifikáciu Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ na roky 2023 až 2027. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Je to podľa nej dobrá správa pre slovenských poľnohospodárov, pretože v budúcom roku budú môcť o niečo jednoduchšie podnikať na pôde za podmienok odobrených Bruselom, ktoré však viac zodpovedajú slovenskej realite. Zelené ciele stanovené EK tak budú o niečo viac prispôsobené samotným podmienkam hospodárenia na Slovensku, ktorú nebudú až príliš znevýhodňovať slovenských poľnohospodárov oproti európskej konkurencii.



Pripomenula, že slovenskí poľnohospodári neboli so strategickým plánom úplne spokojní už v čase, keď bol predložený na schválenie do Bruselu. Aj preto SPPK požadovala jeho modifikáciu v prvom najskoršom termíne.



"Oceňujeme to, že Európska komisia dala v niektorých oblastiach za pravdu slovenským poľnohospodárom a rezortnému ministerstvu. Rovnako vítame aj fakt, že sa ministrovi pôdohospodárstva podarilo vzájomnými rokovaniami s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo schvaľovací proces o mesiac urýchliť," reagoval predseda SPPK Emil Macho.



Holéciová poznamenala, že komore sa podarilo zmeniť úpravu niektorých oblastí, ktoré poľnohospodárom v praxi spôsobovali reálne starosti. Ide napríklad o definíciu aktívneho poľnohospodára, výmeru biopásov v chránených územiach a ďalšie.



"Počas prípravy na druhú modifikáciu strategického plánu, ktorá bude platiť od roku 2025, budeme diskutovať napríklad o zvýšení finančných zdrojov v 2. pilieri, z ktorých by potravinársky spracovateľský priemysel investoval do modernizácie svojich prevádzok. Rovnako budeme pokračovať v snahe o zlepšenie podmienok hospodárenia na pôde pre slovenských poľnohospodárov," dodala Holéciová.



Agrorezort 1. decembra informoval, že EK schválila prvú modifikáciu Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2023 až 2027.