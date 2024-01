Komora víta vládne predĺženie odvodovej úľavy pre potravinárov

Bratislava 11. januára (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta predĺženie tzv. odvodovej úľavy pre potravinárske podniky, ktoré na svojom stredajšom (10. 1.) zasadnutí odsúhlasila vláda SR. Uviedla to riaditeľka komory Jana Venhartová, v reakcii na vládnym kabinetom schválenú novelu zákona o sociálnom poistení.



"PKS sa v minulých týždňoch opakovane vyjadrila, že odvodovú úľavu víta ako vhodnú pomoc pre potravinárov na stabilizáciu cien potravín. Roky voláme po systémovej podpore potravinárskeho odvetvia a odvodová úľava sa osvedčila ako vhodný nástroj pre všetky potravinárske odvetvia," zdôraznil prezident PKS Daniel Poturnay.



PKS je zároveň pripravená navrhovať ďalšie opatrenia na rozvoj výroby potravín na Slovensku a aktívne sa zapájať do diskusií vedúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenských potravinárskych podnikov.



Z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý 10. januára schválila vláda, vyplýva, že obdobie uplatňovania si tzv. odvodovej úľavy pre potravinárov sa môže predĺžiť do 30. júna 2024. Okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, ktorí si môžu túto daňovú úľavu uplatniť, sa takisto môže rozšíriť.