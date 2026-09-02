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Komora víta vládnu kompenzáciu 30 mil. eur za škody spôsobené suchom
Žatva bola priemerná, no najvážnejšie dôsledky sa prejavili pri jesenných plodinách a predovšetkým pri krmovinách.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) mesiace systematicky upozorňovala na dôsledky tohtoročného extrémneho sucha. Vláda SR aj vďaka odbornosti SPPK schválila kompenzáciu v objeme 30 miliónov eur, ktorú najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku privítala. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Spresnila, že mimoriadne extrémne sucho v roku 2026 prinieslo slovenským poľnohospodárom jednu z najvážnejších klimatických skúšok posledných rokov. Žatva bola priemerná, no najvážnejšie dôsledky sa prejavili pri jesenných plodinách a predovšetkým pri krmovinách.
„Od začiatku sme hovorili, že pri tohtoročnom suchu nemôžeme zostať iba pri konštatovaní, že poľnohospodárom klesli úrody. Najväčším rizikom je to, čo môže prísť ďalej. Ak chovateľ nemá dostatok krmiva, stojí pred veľmi ťažkým rozhodnutím, či bude schopný udržať svoje stádo. Znižovanie stavov zvierat by pritom nebolo problémom iba pre samotného chovateľa. Znamenalo by menšiu produkciu slovenského mlieka, mäsa či ďalších potravín a v konečnom dôsledku väčšiu závislosť od dovozu. Práve preto sú dôležité riešenia. Oceňujeme tie, ktoré prinášajú rýchlu a adresnú pomoc,“ povedal predseda SPPK Jozef Šumichrast.
„Schválenie mimoriadnej pomoci preto vnímame predovšetkým ako výsledok toho, že sa podarilo dostať reálne problémy poľnohospodárov do odbornej a vecnej diskusie na úrovni štátu. Našou úlohou nie je iba pomenovať problém, ale priniesť k nemu konkrétne údaje, argumenty a hľadať riešenia. Presne to sme pri tohtoročnom suchu robili od začiatku. Teší nás, že výsledkom tejto práce bude pomoc, ktorá môže poľnohospodárom pomôcť preklenúť mimoriadne náročné obdobie. Chceme sa za toto rozhodnutie preto poďakovať,“ dodal Šumichrast.
Holéciová poznamenala, že mimoriadnu kompenzáciu za škody spôsobené extrémnym suchom schválila vláda SR v prvý deň 51. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre. SPPK bude aj po schválení tejto pomoci pokračovať v monitoringoch škôd následkom tohtoročného extrémneho sucha na poľnohospodárskych plodinách a samostatne aj na krmovinách.
Dodala, že dátovú základňu za škody rôzneho typu v poľnohospodárstve vytvára SPPK už niekoľko rokov. Zároveň je dôležité, že práve SPPK, ako najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku disponujúca štatistikami, je tá, ktorá túto tému na dennej báze komunikuje s rezortným ministerstvom a od prvej chvíle sa intenzívne zasadzovala za riešenie dôsledkov tohtoročného extrémneho sucha.
Spresnila, že mimoriadne extrémne sucho v roku 2026 prinieslo slovenským poľnohospodárom jednu z najvážnejších klimatických skúšok posledných rokov. Žatva bola priemerná, no najvážnejšie dôsledky sa prejavili pri jesenných plodinách a predovšetkým pri krmovinách.
„Od začiatku sme hovorili, že pri tohtoročnom suchu nemôžeme zostať iba pri konštatovaní, že poľnohospodárom klesli úrody. Najväčším rizikom je to, čo môže prísť ďalej. Ak chovateľ nemá dostatok krmiva, stojí pred veľmi ťažkým rozhodnutím, či bude schopný udržať svoje stádo. Znižovanie stavov zvierat by pritom nebolo problémom iba pre samotného chovateľa. Znamenalo by menšiu produkciu slovenského mlieka, mäsa či ďalších potravín a v konečnom dôsledku väčšiu závislosť od dovozu. Práve preto sú dôležité riešenia. Oceňujeme tie, ktoré prinášajú rýchlu a adresnú pomoc,“ povedal predseda SPPK Jozef Šumichrast.
„Schválenie mimoriadnej pomoci preto vnímame predovšetkým ako výsledok toho, že sa podarilo dostať reálne problémy poľnohospodárov do odbornej a vecnej diskusie na úrovni štátu. Našou úlohou nie je iba pomenovať problém, ale priniesť k nemu konkrétne údaje, argumenty a hľadať riešenia. Presne to sme pri tohtoročnom suchu robili od začiatku. Teší nás, že výsledkom tejto práce bude pomoc, ktorá môže poľnohospodárom pomôcť preklenúť mimoriadne náročné obdobie. Chceme sa za toto rozhodnutie preto poďakovať,“ dodal Šumichrast.
Holéciová poznamenala, že mimoriadnu kompenzáciu za škody spôsobené extrémnym suchom schválila vláda SR v prvý deň 51. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre. SPPK bude aj po schválení tejto pomoci pokračovať v monitoringoch škôd následkom tohtoročného extrémneho sucha na poľnohospodárskych plodinách a samostatne aj na krmovinách.
Dodala, že dátovú základňu za škody rôzneho typu v poľnohospodárstve vytvára SPPK už niekoľko rokov. Zároveň je dôležité, že práve SPPK, ako najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku disponujúca štatistikami, je tá, ktorá túto tému na dennej báze komunikuje s rezortným ministerstvom a od prvej chvíle sa intenzívne zasadzovala za riešenie dôsledkov tohtoročného extrémneho sucha.