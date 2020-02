Komory a zamestnávatelia vidia za vládnym balíčkom predvolebnú kampaň

Bratislava 18. februára (TASR) - Zamestnávateľské združenia a obchodné komory sú znepokojené spôsobom, akým vláda presadila zmeny v prídavkoch na deti, dôchodkoch či diaľničných známkach. Narýchlo schválené zmeny zákonov a navrhované zrýchlené legislatívne konanie je podľa podnikateľov v rozpore s princípmi predvídateľného legislatívneho procesu, ku ktorému sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení. Zásadne namietame, aby boli verejné financie zneužívané v čase predvolebnej kampane, uviedli v utorok komory a zamestnávatelia vo vyhlásení zaslanom médiám.



"Zmeny sa uskutočnili bez akejkoľvek verejnej diskusie, štandardného medzirezortného pripomienkového konania či prerokovania Hospodárskou a sociálnou radou," uvádza sa v stanovisku. Argument o údajnom ohrození Ústavou SR garantovaných sociálnych práv vyznieva podľa zamestnávateľských združení a obchodných komôr samoúčelne a absurdne. Pokiaľ by bola situácia naliehavá, nebola by podľa nich napríklad účinnosť novely zákona o prídavku na dieťa navrhnutá až o viac ako desať mesiacov.



Zástupcovia podnikateľov pripomenuli, že v uplynulých 46 mesiacoch aktuálneho volebného obdobia bol dostatočný priestor na zmeny v dôchodkovom systéme či financovaní diaľničnej siete, no žiadne zásadné zmeny, ktoré by vyvolali súčasné náhle "ohrozenie sociálnych práv" nezaznamenali. "Nevidíme preto žiadne legitímne a racionálne dôvody na schválenie uvedených zmien obídením štandardného legislatívneho procesu a následne v skrátenom legislatívnom konaní na pôde Národnej rady Slovenskej republiky," dodali.