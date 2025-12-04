< sekcia Ekonomika
Komory V4 a Rakúska rokujú o budúcnosti poľnohospodárstva
Kľúčovou témou rokovania je návrh Viacročného finančného rámca EÚ a podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2028 - 2034.
Autor TASR
Vysoké Tatry 4. decembra (TASR) - Témou spoločného stretnutia predstaviteľov poľnohospodárskych komôr krajín V4 a Rakúska, ktoré sa vo štvrtok a v piatok 5. decembra koná vo Vysokých Tatrách, je budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Kompetentní spoločne s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom (Smer-SD) a prezidentom Rakúskej poľnohospodárskej komory Nikolausom Berlakovichom diskutujú aj o novom nastavení rozpočtu Európskej únie (EÚ) a aktuálnych výzvach agrosektora v regióne. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
V úvodnom bloku sa zúčastnení venovali súčasnej situácii v poľnohospodárstve, tohtoročnej úrode, vplyvu extrémneho počasia, vývoju cien komodít, ako aj šíreniu chorôb rastlín a zvierat, ktoré významne ovplyvňujú stabilitu sektora. Kľúčovou témou rokovania je návrh Viacročného finančného rámca EÚ a podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2028 - 2034.
Takáč v diskusii zdôraznil, že poľnohospodárstvo potrebuje silný a predvídateľný rozpočet, ktorý umožní farmárom investovať do modernizácie, klimatickej odolnosti a zvyšovania potravinovej sebestačnosti. „Od rozpočtových rozhodnutí, ktoré dnes robíme, závisí budúca konkurencieschopnosť našich fariem, stabilita vidieka aj potravinová bezpečnosť občanov. Preto nesúhlasíme s oslabovaním finančnej obálky pre agrosektor a žiadame férové podmienky pre poľnohospodárov v krajinách V4 aj v celom regióne,“ skonštatoval minister. Zároveň odmietol snahy zlúčiť poľnohospodárske fondy s inými európskymi politikami. „Nemôžeme dopustiť, aby sa zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky stal len akýsi superfond. Potrebujeme zachovať prvý aj druhý pilier, samostatný poľnohospodársky fond a rozumné nastavovanie pravidiel, ktoré zohľadňujú špecifiká našich krajín aj rozmanitosť fariem v regióne,“ dodal.
Ďalším bodom programu je diskusia o obchodných vzťahoch EÚ s tretími krajinami, vrátane dosahov obchodných dohôd s krajinami MERCOSUR a prehlbovania obchodnej liberalizácie. Zástupcovia komôr aj minister upozorňujú na potrebu rovnakých pravidiel pre výrobcov v EÚ aj mimo nej. Zhodujú sa, že dovoz potravín vyrobených podľa nižších štandardov nesmie znevýhodňovať európskych farmárov.
Na stretnutí rezonuje aj téma plánovaného protestu farmárov v Bruseli 18. decembra. Zúčastnené komory ho vnímajú ako signál rastúcej nespokojnosti poľnohospodárov s nastavením európskych politík a s tlakom na sektor. „Som rád, že v rámci V4 a Rakúska cítime silnú jednotu. Spoločne chceme vyslať jasný odkaz do Bruselu, že návrhy, ktoré oslabujú poľnohospodárstvo, sú zlé a musia sa zmeniť,“ zdôraznil Takáč, ktorý protest podporuje.
V úvodnom bloku sa zúčastnení venovali súčasnej situácii v poľnohospodárstve, tohtoročnej úrode, vplyvu extrémneho počasia, vývoju cien komodít, ako aj šíreniu chorôb rastlín a zvierat, ktoré významne ovplyvňujú stabilitu sektora. Kľúčovou témou rokovania je návrh Viacročného finančného rámca EÚ a podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2028 - 2034.
Takáč v diskusii zdôraznil, že poľnohospodárstvo potrebuje silný a predvídateľný rozpočet, ktorý umožní farmárom investovať do modernizácie, klimatickej odolnosti a zvyšovania potravinovej sebestačnosti. „Od rozpočtových rozhodnutí, ktoré dnes robíme, závisí budúca konkurencieschopnosť našich fariem, stabilita vidieka aj potravinová bezpečnosť občanov. Preto nesúhlasíme s oslabovaním finančnej obálky pre agrosektor a žiadame férové podmienky pre poľnohospodárov v krajinách V4 aj v celom regióne,“ skonštatoval minister. Zároveň odmietol snahy zlúčiť poľnohospodárske fondy s inými európskymi politikami. „Nemôžeme dopustiť, aby sa zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky stal len akýsi superfond. Potrebujeme zachovať prvý aj druhý pilier, samostatný poľnohospodársky fond a rozumné nastavovanie pravidiel, ktoré zohľadňujú špecifiká našich krajín aj rozmanitosť fariem v regióne,“ dodal.
Ďalším bodom programu je diskusia o obchodných vzťahoch EÚ s tretími krajinami, vrátane dosahov obchodných dohôd s krajinami MERCOSUR a prehlbovania obchodnej liberalizácie. Zástupcovia komôr aj minister upozorňujú na potrebu rovnakých pravidiel pre výrobcov v EÚ aj mimo nej. Zhodujú sa, že dovoz potravín vyrobených podľa nižších štandardov nesmie znevýhodňovať európskych farmárov.
Na stretnutí rezonuje aj téma plánovaného protestu farmárov v Bruseli 18. decembra. Zúčastnené komory ho vnímajú ako signál rastúcej nespokojnosti poľnohospodárov s nastavením európskych politík a s tlakom na sektor. „Som rád, že v rámci V4 a Rakúska cítime silnú jednotu. Spoločne chceme vyslať jasný odkaz do Bruselu, že návrhy, ktoré oslabujú poľnohospodárstvo, sú zlé a musia sa zmeniť,“ zdôraznil Takáč, ktorý protest podporuje.