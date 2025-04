Kompa cez Váh by mala začať premávať v druhej polovici roka 2026

Vlčany 2. apríla (TASR) - Nová kompa cez rieku Váh medzi Vlčanmi a Selicami v okrese Šaľa by mala byť uvedená do prevádzky v druhej polovici budúceho roka. Keďže bude súčasťou cesty tretej triedy III/1370, po jej sprevádzkovaní sa za prepravu nebudú vyberať žiadne poplatky. Potvrdil to predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík.



Poslanci NSK schválili na marcovom zasadnutí zastupiteľstva dlhodobý investičný úver. Na zakúpenie nového plavidla s ručným pohonom na kľuku využije samospráva časť z neho. Predpokladaná cena plavidla vrátane projektovej dokumentácie, bez stavebných úprav koryta Váhu, sa odhaduje približne na 700.000 eur s DPH. Konečná suma však bude známa až po ukončení verejného obstarávania.



Kompa cez Váh ušetrí obyvateľom minimálne 40 minút cestovania po obchádzkových trasách. Z Vlčian na druhú stranu do Selíc vedú dve trasy, jedna cez Šaľu v dĺžke približne 35 kilometrov, druhá cez obce Kolárovo - Komoča v dĺžke 45 kilometrov. Kompou sú to dva kilometre, čo je približne 20-minútová časová úspora vrátane nakladania, respektíve vykladania.



Prepravná kapacita novej kompy by mala byť štyri až šesť osobných vozidiel. Prispôsobená bude aj pre cyklistov. „Prevádzkové hodiny kompy sa budeme snažiť prispôsobiť potrebám obyvateľov, najmä tých pracujúcich. Premávať by teda mohla od 7.00 do 22.00 h,“ povedal Becík.



Kompa medzi obcami premávala od roku 1975. Majetkom NSK sa stala v roku 2001 delimitáciou od štátu. Pred dvoma rokmi bolo staré a nefunkčné plavidlo vyradené z prevádzky. Kompa ročne prepravila tisícky vozidiel. Jej prevádzka však bola často ovplyvnená hladinou rieky Váh. „Počas obdobia, keď premávala, bolo do jej opráv investovaných okolo 100.000 eur. Náklady na jej údržbu sa postupne neúmerne navyšovali,“ povedal riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Na základe vynaložených prostriedkov do plavidla, efektivity jeho prevádzky, znaleckých posudkov aj bezpečnosti sa samospráva rozhodla jej prevádzku zastaviť. Následne bola kompa zošrotovaná.