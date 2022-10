Kompenzácie firiem z Envirofondu by sa mali zvýšiť viac ako 3-násobne

Bratislava 6. októbra (TASR) - Celkový balík financií z Environmentálneho fondu určený na kompenzáciu nákladov na nepriame emisie CO2 pre firmy by sa mal zvýšiť zo súčasných 7,5 % príjmov tohto fondu na 24,5 %. Vyplýva to z návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne poslanca Jaroslava Karahutu (Sme rodina), ktorý vo štvrtok posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.



"Dôvodom predloženia návrhu zákona je zvyšujúca sa cena elektrickej energie a potreba zabezpečenia kompenzácie slovenského priemyslu v súvislosti s neprimeranými nákladmi, ktoré sú spôsobené obchodovaním s CO2 kvótami," uviedol Karahuta v dôvodovej správe k novele zákona.



Aktuálne platné znenie zákona ráta s využitím minimálne 30 % príjmov z predaja emisných povoleniek na projekty úspory emisií, na zvyšovanie energetickej účinnosti či na podporu štátnej environmentálnej politiky. Štvrtina z tohto balíka financií má byť využitá práve na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie.



Karahuta navrhuje zvýšenie podielu využitia príjmov z predaja emisných povoleniek Envirofondom na minimálne 70 % a zároveň by sa mala na kompenzácie pre firmy zvýšiť suma z aktuálnych 25 % na 35 % z tejto sumy. O desať percent sa má, naopak, znížiť financovanie na "podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov SR v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov".