Kompenzácie pre firmy sú podľa SaS možné aj bez schválenia rozpočtu

Bratislava 24. októbra (TASR) - Kompenzácie cien energií pre firmy sú nevyhnutné, ale dajú sa uskutočniť aj bez schválenia štátneho rozpočtu. Uviedla to strana SaS, ktorá nevidí dôvod hlasovať v Národnej rade (NR) SR za rozpočet. Podľa lídra strany a exministra hospodárstva Richarda Sulíka je budúcoročný rozpočet určený len na predvolebnú kampaň OĽANO.



Sulík tvrdí, že na ministerstve hospodárstva pomoc pre podnikateľov zasiahnutých vysokými cenami energií navrhovali dlhodobo, ale minister financií Igor Matovič (OĽANO) ju blokoval. "Teraz si však berie podnikateľov za rukojemníkov a žiada, aby bol schválený štátny rozpočet," skonštatoval.



Matovič podľa lídra SaS zabudol dodať, že aj v prípade neschválenia rozpočtu bude na kompenzácie cien energií v budúcom roku k dispozícii aj 900 miliónov eur schválených v tohtoročnom rozpočte, ktoré sa automaticky premietnu v rámci provizória. "Takisto na kompenzácie budú k dispozícii aj európske zdroje, na využitie ktorých sme vládu vyzývali od apríla. Nevidíme preto najmenší dôvod hlasovať za štátny rozpočet, ktorý je určený len na predvolebnú kampaň OĽANO," zdôraznil Sulík.



Predstavená kompenzácia nie je podľa SaS ničím novým, len odkopírovaným českým návrhom, ktorý sa dá uskutočniť aj bez schválenia štátneho rozpočtu. "Okrem kompenzácií zo štátneho rozpočtu sme na ministerstve hospodárstva na pomoc podnikateľom navrhovali použiť nevyčerpané eurofondy, prípadne dať k dispozícii elektrinu vyrobenú v štátnych vodných elektrárňach," skonštatoval poslanec za SaS a bývalý štátny tajomník na rezorte hospodárstva Karol Galek. Dodal, že Matovič a jeho ministri buď nesúhlasili, alebo radšej nereagovali. Na ministerstve preto podľa neho ostali odkázaní na riešenia vo vlastnej kompetencii.



Po pondelkovom rokovaní tripartity premiér Eduard Heger (OĽANO) avizoval, že firmy na Slovensku budú mať od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. Pri elektrine to bude na úrovni 199 eur za megawatthodinu (MWh) a pri plyne 99 eur za MWh. Nad túto úroveň preplatí štát 80 % výdavkov. Zdôraznil, že dôležité je schválenie rozpočtu na budúci rok.