Kompenzačný príspevok baníkom začnú vyplácať v prvom polroku

Prievidza 12. februára (TASR) - Kompenzančný príspevok pre baníkov pracujúcich v podzemí, ktorí prídu o prácu z dôvodu útlmu ťažby uhlia na hornej Nitre, začne štát vyplácať v prvom polroku tohto roka. Z Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) doposiaľ odišlo približne 700 pracovníkov. Išlo najmä o tých, ktorí pracovali na povrchu a kompenzácia sa ich netýka. Prvých ľudí z podzemia chcú prepustiť ešte v tomto roku.



"Všetko záleží na hornonitrianskych baniach, pretože jednou z podmienok na vyplácanie príspevku je, že baníci musia odpracovať minimálne tri roky v bani. Druhou, veľmi dôležitou podmienkou je, že hornonitrianske bane musia prepustiť baníka, ktorý odpracoval určité obdobie v podzemí, z dôvodu nadbytočnosti a útlmu baníctva na hornej Nitre," povedal v stredu v Prievidzi na seminári k transformácii regiónu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Kým bane podľa neho nebudú prepúšťať baníkov z tohto dôvodu, tak kompenzačný príspevok nedostanú. "K dnešnému dňu podľa mojich informácií bane z dôvodu útlmu baníctva na hornej Nitre ešte neprepustili žiadneho baníka. Prvé finančné prostriedky, ak sa ľudia prihlásia na úrade práce a môžu už aj teraz, by mohli dostávať od 1. apríla 2020. Veľmi dôležité je to, aby splnili podmienku, že ich bane prepustili z dôvodu útlmu baníctva na hornej Nitre," doplnil.



"Keď akčný plán hovoril o tom, že by postupný pokles zamestnanosti mala pokryť tvorba nových pracovných miest, toto už nie je pravda. V rokoch 2018 a 2019 u nás pokles zamestnanosti predstavoval takmer 700 ľudí. Netýka sa to ale pracovníkov podzemia, ale bolo to citlivejšie, to znamená, týkalo sa to ľudí, ktorí mali tesne pred dôchodkom či povrchových pracovníkov," ozrejmil predseda dozornej rady HBP Rastislav Januščák.



Bane v tomto roku podľa neho počítajú s prepustením ďalších 250 až 300 zamestnancov, čo znamená prepustenie dovedna 1000 ľudí. "Zatiaľ však nové pracovné príležitosti neprišli. Jedinou svetlou stránkou bol kompenzačný zákon, ktorý by mal riešiť priamo pracovníkov z podzemia. Nadobúda účinnosť až od 1. apríla, ale my už v tomto roku zvažujeme jeho využitie. Zatiaľ neboli prepúšťaní ľudia z podzemia. My si nemôžeme dovoliť pustiť dôležitých ľudí a musíme ich udržať tak, aby sme normálnym a postupným spôsobom doťažili," vysvetlil s tým, že spoločnosť počíta s tým, že už v tomto roku dôjde k naplneniu kompenzačného zákona.



Útlm ťažby uhlia schválila vláda SR do konca roku 2023. "Je to na ekonomickej politike podniku, ako riešiť zamestnanosť. Kľúčoví veľkí podnikatelia na hornej Nitre hovoria, že nemajú ľudí. Stále tu prevažuje ponuka nad dopytom. Práve preto chceme spustiť rekvalifikačný projekt, aby si ľudia, ktorí skončia v bani, mohli nájsť prácu," dodal Ladislav Šimko z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.