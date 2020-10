Kompenzačný príspevok by sa mal prepusteným baníkom v roku 2021 zvýšiť

Bratislava 7. októbra (TASR) – Kompenzačný príspevok pre baníkov, ktorí v dôsledku útlmového programu prišli o prácu, by sa mal od začiatku budúceho roku mierne zvýšiť o približne dve percentá. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom, zverejnenom na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Príspevok sa týka zamestnancov, ktorí odpracovali v podzemí aspoň tri roky. Tí by mali dostávať po dobu jedného roka 204,4 eura, namiesto súčasných 200 eur. Pracovníci, ktorí odpracovali v podzemí minimálne šesť rokov, by túto sumu mali dostávať po dobu 24 mesiacov.



Na 357,70 eura vyplácaných po dobu 36 mesiacov by sa mal zvýšiť z aktuálnych 350 eur príspevok pre baníkov, ktorí odpracovali viac ako desať rokov a rovnakú sumu by mali v prípade schválenia návrhu dostávať po dobu 84 mesiacov aj baníci s viac ako 15 odpracovanými rokmi v podzemí.



Zároveň by podľa predloženej predbežnej informácie mala vzrásť aj hodnota koeficientu, ktorým sa v jednotlivých kategóriách zvýhodňujú pracovníci s vyšším počtom odpracovaných rokov.



Suma kompenzačného príspevku sa baníkom, ktorí odpracovali menej ako desať rokov, môže zvýšiť o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 17,9 a počtu odpracovaných rokov, ktoré presahujú dobu tri roky. Výška kompenzačného príspevku u zamestnancov, ktorí odpracovali viac ako desať rokov, by sa mala zvýšiť o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 23,80 a počtu odpracovaných rokov v podzemí, ktoré presahujú dobu desiatich rokov. V súčasnosti je výška týchto koeficientov stanovená na 17,5 a 23,33.