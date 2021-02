Kompetencie inšpektora práce sa upravia, prezidentka podpísala novelu

Bratislava 16. februára (TASR) – Niektoré kompetencie Národného inšpektorátu práce (NIP) sa upravia s cieľom zefektívniť organizáciu a riadenie inšpekcie. Dolná hranica sadzby pokuty za pracovný úraz, ktorý spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, sa zároveň zníži z pôvodných 33.000 eur na 20.000 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o inšpekcii práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



NIP by mal po novom odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce s cieľom jeho zjednotenia. Úprava kompetencií sa týka napríklad aj vyšetrovania príčiny choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania. Po novom to NIP má riešiť iba na základe žiadosti orgánu verejného zdravotníctva. Inšpektor práce tiež po novom má oprávnenie používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov a bude tiež môcť vyžadovať od kontrolovaného subjektu aj fotodokumentáciu, audiovizuálne a zvukové záznamy.



Pre zlepšenie podnikateľského prostredia MPSVR navrhlo zníženie administratívnej a finančnej záťaže tam, kde to ukázala prax. Ide predovšetkým o zníženie dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví. Rezort práce totiž považuje za neprimerané mať rovnakú dolnú hranicu pokuty pre dva rôzne závažné následky – smrť a ťažká ujma na zdraví.



Zjednoduší sa aj proces vydávania osvedčení a preukazov fyzickým osobám na vykonávanie činnosti. Po novom ich budú môcť vydávať oprávnené právnické osoby.



Novela zákona sa dotkla aj zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. NIP bude môcť po novom nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti.



Pre zníženie hranice pokút aj pre odobratie kompetencie inšpektorátov práce vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám, čo sprevádzalo zaplatenie správneho poplatku, tak vláda predpokladá, že štátna pokladnica príde počnúc rokom 2021 ročne o 120.000 eur.